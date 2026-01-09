De las críticas de Ayuso, Moreno y Page a la buena acogida de Illa: así reaccionan las comunidades autónomas a la financiación presentada por Montero

Los Gobiernos de las distintas comunidades autónomas han reaccionado este viernes a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica presentada por el Gobierno central a través de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Ayuso tratará de "impedir" la reforma

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que estudia todos los recursos legales para "impedir" la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, que considera que "perjudica" a los madrileños.

Así ha reaccionado este viernes ante los medios de comunicación la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, quien ha cargado contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por "difamar" y "mentir" contra Madrid al decir que está haciendo dumping fiscal.

"Está perjudicando a los madrileños porque con los impuestos de los madrileños se va a tener que aportar más recursos para financiar toda esta fiesta independentista y todo este nuevo sistema que a los que más benefician fundamentalmente es a los independentistas", ha censurado desde la sede de su Consejería.

"Poco creíble" para Andalucía

La Junta de Andalucía mantiene su rechazo a la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica que aporta 4.850 millones de euros más a la comunidad autónoma. El Gobierno de Juanma Moreno ha reiterado este viernes su oposición a un planteamiento "poco creíble, de carácter electoral y sin consenso" centrado principalmente en el procedimiento empleado por el Ejecutivo para su presentación: una reunión entre el presidente Pedro Sánchez y el líder de ERC Oriol Junqueras.

"Ha comenzado francamente mal. A mí como andaluz y como presidente de todos los andaluces no me puede representar, ni a nueve millones de ciudadanos, un independentista condenado e inhabilitado para cargo público hasta el año 2031", ha indicado Juanma Moreno, para quien todo lo que tiene que ver con la reforma de la financiación autonómica "ha comenzado francamente mal": "Es sin duda la peor manera de empezar", zanjó.

Page pide elecciones

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha subido el tono contra el nuevo modelo de financiación autonómica que ha presentado la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero. "Antes de que avance un atropello de esta naturaleza a lo que somos como país, y que decidan los independentistas cómo se reparte la riqueza de España --de esa España que ellos quieren romper--, antes que eso, prefiero que hablen los españoles", ha sentenciado.

Lucía Feijoo Viera

Desde el municipio ciudadrealeño de Alcoba de los Montes, García-Page ha apuntado que para él hoy es "un día doloroso", adelantando que no va a participar "bajo ningún concepto" del "intento de suicidio político de la izquierda que algunos están buscando en España sólo por interés personal".

Rechazo frontal de Extremadura

Rechazo frontal y rotundo de Extremadura a la propuesta de reforma del sistema financiación autonómica anunciado por el Gobierno central: "Es una auténtica aberración que perjudica gravemente a nuestra región". Así se ha expresado esta mañana la portavoz de la Junta y consejera de Hacienda en funciones, Elena Manzano, quien ha criticado la nueva fórmula anunciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez un día después de su reunión con el líder de ERC, Oriol Junqueras, para cerrar "un buen acuerdo" para Cataluña.

La propuesta de Hacienda, presentada esta mañana por la ministra y vicepresidenta María Jesús Montero, contempla aumentar la cesión del IRPF y del IVA a las comunidades para que reciban 21.000 millones adicionales del sistema de financiación autonómico en 2027, sin embargo, Manzano ha denunciado que la situación de Extremadura no cambiaría con el nuevo sistema. "Es la única comunidad junto con Cantabria que no va a recibir ni un céntimo más, vamos a recibir exactamente lo mismo que recibimos ahora, todas la comunidades reciben más a excepción de Extremadura y Cantabria y solo Cataluña se queda con 4.700 millones", ha lamentado la portavoz. De hecho, ha asegurado que incluso la comunidad extremeña no pierde financiación por la claúsula del 'Statu Quo', sino con la nueva propuesta se rebajaría incluso la aportación del Estado a la comunidad.

Buena acogida de Illa

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha querido oficializar este viernes que el acuerdo para reformar el sistema de financiación autonómica es beneficioso para Cataluña porque garantiza la ordinalidad y, por lo tanto, le otorga una singularidad propia. En una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat, el jefe del Govern ha subrayado que el nuevo modelo y la inyección de 4.700 millones de euros para la autonomía que dirige permitirá fortalecer el Estado del Bienestar y actualizar los servicios públicos, por lo que ha presionado a Junts para que reconsidere su posición y levante el veto anunciado en el Congreso.

Lucía Feijoo Viera

"Hemos acordado el mejor sistema de financiación para Cataluña. Es más justo y es el que los catalanes merecen. Está a la altura del peso histórico, político y cultural de Cataluña; de acuerdo con la riqueza, la prosperidad y la solidaridad que generamos", ha ensalzado Illa, destacando que se trata de un salto "cualitativo y cuantitativo en su autogobierno" y de una "oportunidad única" que no se puede echar a perder.

Para el jefe del Govern, este nuevo sistema es "más justo" porque reduce las diferencias entre las comunidades autónomas, es "más eficiente" porque garantiza que cada comunidad reciba los recursos necesarios y es "más transparente" porque se basa en criterios medibles, ha resumido, sosteniendo que con este pacto "Cataluña dispone de los recursos para desplegar su autogobierno".

El Gobierno de Aragón : "Salimos claramente perjudicados"

El Gobierno de Aragón ha rechazado frontalmente la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica. Además, fuentes del Ejecutivo aragonés confirman que recurrirán "en todas las instancias posibles" el nuevo modelo de financiación, si se consuma y es aprobado por el Congreso de los Diputados.

El consejero de Hacienda autonómico, Roberto Bermúdez de Castro, ha asegurado que con este nuevo sistema "salimos claramente perjudicados" y ha asegurado, incluso, que el ministerio contabiliza en el incremento de ingresos una serie de impuestos que el Estado ya transfiere actualmente a la comunidad autónoma. "Es difícilmente descriptible la demostración del sobeteo a los datos que hemos visto hoy", ha denunciado Bermúdez de Castro en relación con la comparecencia pública de la vicepresidenta Montero.

El Principado de Asturias pone ya líneas rojas

Con calculada prudencia y con dos líneas rojas recibe el gobierno del Principado la propuesta del nuevo modelo de financiación. Viniendo de un gobierno socialista (en coalición con IU), precisamente la prudencia encierra información. El consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Pelánez, ha asegurado que Asturias "no adoptará una decisión definitiva" sobre la propuesta hasta que se celebre el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) previsto para este miércoles y conozca "la letra pequeña técnica" del plan.

No obstante, Peláez ha dado una de cal y dos de arena. Los "peros" son los siguientes: primero, que el Gobierno de Barbón establece como línea roja que rechaza "de todo punto" que el sistema establezca el principio de ordinalidad, una cuestión sobre la que la ministra no fue del todo clara, aunque admitió que el modelo "tiende" a esa ordinalidad"; y segundo, que la reforma "no puede ser un contrato de adhesión" ni el resultado de una negociación bilateral previa. El único reconocimiento positivo de Peláez ha sido que los 248 millones extra que recibirá el Principado son "una cantidad importante".

La Xunta de Galicia ve "roto" el principio de igualdad

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha afeado al Gobierno central que plantee una propuesta de reforma del nuevo modelo de financiación autonómica hablando previamente con el "separatismo catalán", en referencia a la reunión mantenida por el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, con el líder de ERC, Oriol Junqueras, sobre la legislatura. Al respecto, ha considerado que se "ha roto" el principio de igualdad.

"Aquí no se trata solo de las cantidades sino de las formas", ha aseverado a preguntas de los periodistas en relación a la cuantía que iría destinada a Galicia con este nuevo modelo de financiación. "Habrá que examinar todos y cada uno de los razonamientos que se han puesto encima de la mesa, pero cuando empezamos repartiendo con el separatismo catalán y lo que sobra a los demás ya no tiene nada sentido".

Baleares amenaza con llevar a los tribunales el nuevo modelo si se limita el dumping fiscal

Baleares amenaza con llevar a los tribunales el nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno central si se limita el dumping fiscal de las comunidades autónomas, tal y como ha deslizado esta mañana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Así lo ha expresado el portavoz del Govern, Antoni Costa, señalando que la autonomía financiera del archipiélago es una línea roja" que el Ejecutivo no permitirá que se traspase. El Govern autonómico señala que no permitirá la recuperación de impuestos en Baleares como el de Sucesiones y Donaciones, actualmente eliminado.

"Lo que acaba justificando que nunca aceptaremos esta propuesta es el ataque directo a la autonomía tributaria de Baleares. Nunca aceptaremos un sistema de financiación que nos obligue a subir los impuestos a los ciudadanos. No aceptaremos recuperar el Impuesto de Donaciones y Sucesiones, si nos obligan a ello, llevaremos esta propuesta a los tribunales por conculcar la autonomía financiera y tributaria de esta comunidad", ha destacado Costa en la rueda de de prensa posterior al Consell de Govern celebrado esta mañana.

El Consell valenciano afea la falta de un fondo de nivelación sin rechazar de plano el nuevo modelo

Señalar los olvidos, cargar contra las formas y evitar una valoración más profunda asegurando que todavía están "analizando el fondo de la propuesta". Es la primera reacción del Consell tras la exposición del nuevo modelo de financiación autonómico presentado este viernes.

Pese a que la reforma de este pueda suponer acabar con un modelo que ha perjudicado claramente a la Comunitat Valenciana en el reparto de fondos y que los primeros cálculos que ha facilitado el ministerio sean que las arcas valencianas recibirán 3.669 millones más en 2027 en caso de salir adelante, el Ejecutivo autonómico ha mostrado su desconfianza y ha evitado valorar la propuesta. Es más, todo lo que ha expuesto el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, han sido puntos negativos del plan expuesto por Montero.

En este sentido, Barrachina ha justificado no pronunciarse sobre el "fondo de la propuesta" porque todavía se encuentran analizándola. Sin embargo, sí que ha afeado a tres olvidos tras un primer vistazo: que no queda reflejada la compensación por el pago de la dependencia de la que el Estado debe asumir el 50 %; no está la compensación del gasto sanitario por desplazados, que en el caso valenciano asciende a una estimación de mil millones, y que no hay un fondo de nivelación que equipare a la Comunitat Valenciana hasta la media hasta que entre en vigor.

Canarias necesita "ver el texto, la letra pequeña"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este viernes que "nadie se cree que si hay más dinero para Cataluña no significa que haya menos dinero para otros".

Clavijo ha hecho esta reflexión a propósito de la propuesta para un nuevo sistema de financiación autonómica que reportará al conjunto de las comunidades de régimen común 20.975 millones de euros más en 2027 que si se mantuviera el modelo vigente, de los que casi 16.000 millones provendrán de una mayor cesión de recaudación de IRPF e IVA.

En declaraciones a los medios en Agaete, Clavijo ha indicado que antes de hacer valoraciones necesita "ver el texto, la letra pequeña", y ha añadido que, "evidentemente, el Gobierno -de España-, si presenta algo lo va a vender bien".

Murcia critica que el modelo deja "migajas para los demás"

El portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, ha urgido este viernes al Gobierno central a "sentar a todas las comunidades" para abordar de forma conjunta la reforma del sistema de financiación autonómica, en lugar de "beneficiar a una sola comunidad", Cataluña, "en detrimento del resto de los españoles".

"Lo que no tiene sentido es que Pedro Sánchez negocie con Esquerra Republicana un modelo de financiación por el que Cataluña se va a llevar casi 5.000 millones de euros y luego lo que sobre, los restos, las migajas para los demás", ha sentenciado.