Relevo
La presidenta de Navarra cesa a su vicepresidente primero y a su portavoz y nombra a Javier Remírez
Inmaculada Jurío será la nueva consejera de Interior y Función Pública
EFE
Pamplona
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha cesado a su vicepresidente primero, Félix Taberna, y a la portavoz y consejera de Interior, Amparo López, en su primera gran remodelación de Gobierno desde que fue elegida en 2019.
Chivite ha nombrado al senador socialista Javier Remírez vicepresidente y portavoz del Gobierno foral, y a la exparlamentaria socialista y hasta ahora secretaria general de la Delegación del Gobierno en Navarra, Inmaculada Jurío, consejera de Interior y Función Pública.
La presidenta navarra ha explicado en rueda de prensa que esta remodelación "no se debe a la gestión", sino a la intención de "dar un nuevo impulso" a la acción de Gobierno.
- Ibiza registra la mañana más fría del invierno
- Altercado en el aeropuerto de Ibiza: detienen a una mujer tras agredir a una azafata para colarse en el avión
- La afición de la UD Ibiza dice basta
- El viaje entre épocas de las joyas ibicencas
- Promocionan una nueva discoteca 'exclusiva en un bunker secreto' situado en una colina de Ibiza: ¿un nuevo The Kave?
- Las entradas de taquilla para el concierto de Ara Malikian en Ibiza se pondrán a la venta online
- Guardias civiles de Ibiza: 'La población y el turismo aumentan pero nuestras plantillas no
- Peñistas de la UD Ibiza, sobre la situación actual: «Queremos que los jugadores bajen de Can Misses»