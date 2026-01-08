Iglesia
La Conferencia Episcopal puntualiza que el acuerdo con el Gobierno sobre abusos es "temporal"
Los obispos señalan que el Gobierno "ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas del impuesto sobre la Renta".
EP
La Iglesia católica y el Gobierno han firmado este jueves un acuerdo que durará un año, prorrogable otro año más, por el que la Iglesia se compromete a indemnizar a las víctimas de abusos sexuales mientras que el Gobierno se ha comprometido a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social.
Así lo avanza la Conferencia Episcopal en un comunicado en el que matiza que se se trata de "una vía temporal" con "una duración de un año" (prorrogable otro año), para aquellas causas que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial bien por la prescripción del delito o por la muerte del victimario.
La CEE ha precisado que, para la firma del acuerdo, "el Gobierno se ha comprometido a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social", como solicitaba la Iglesia.
Además, los obispos señalan que el Gobierno "ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas del impuesto sobre la Renta".
Desde la CEE también han puntualizado que el sistema establecido "no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes".como solicitaba la Iglesia.
- Ibiza registra la mañana más fría del invierno
- Altercado en el aeropuerto de Ibiza: detienen a una mujer tras agredir a una azafata para colarse en el avión
- La afición de la UD Ibiza dice basta
- El viaje entre épocas de las joyas ibicencas
- Promocionan una nueva discoteca 'exclusiva en un bunker secreto' situado en una colina de Ibiza: ¿un nuevo The Kave?
- Las entradas de taquilla para el concierto de Ara Malikian en Ibiza se pondrán a la venta online
- Guardias civiles de Ibiza: 'La población y el turismo aumentan pero nuestras plantillas no
- Peñistas de la UD Ibiza, sobre la situación actual: «Queremos que los jugadores bajen de Can Misses»