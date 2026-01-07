El partido del agitador Alvise Pérez se presenta a las elecciones en Aragón: estos son sus líderes

El partido del agitador Alvise Pérez se presentará a las elecciones autonómicas anticipadas de Aragón del próximo 8 de febrero. Así consta en el Boletín Oficial de Aragón, que publica hoy las candidaturas oficiales presentadas y aprobadas para los próximos comicios autonómicos.

Es la primera vez que Se Acabó la Fiesta concurre a unas elecciones en la comunidad autónoma aragonesa, después de que el agitador Alvise Pérez consiguiera representación en las últimas elecciones europeas, con un resultado muy por encima de lo que pronosticaban las encuestas. Es, también, la segunda vez que el partido se presenta a unas elecciones, ya que las Europeas fueron su primera cita con las urnas.

Ahora, Alvise Pérez, acusado de delito electoral y financiación irregular de su partido y presuntos casos de acoso, presenta listas en las tres circunscripciones aragonesas pretendiendo arañar al menos un escaño que le permita seguir teniendo presencia en la política, aunque sea esta su primera incursión en unos comicios autonómicos.

El impacto de su irrupción en la política aragonesa es una incógnita, pero por su caracter de extrema derecha y radical, podría afectar a las opciones de voto de Vox.

Estos son sus líderes por Aragón

María Cristina Falcón Aldana, será la cabeza de lista del partido por Zaragoza. Según figura en sus redes sociales, ha sido doce años profesora de inglés en un centro, "cinco de los cuales ocupando el puesto de coordinadora bilingüe British Council". Además, ha sido la encargada de la gestión fiscal del colegio y la jefatura. Este mismo curso, ha sido nombrada para ocupar la dirección del mismo centro escolar.

En Huesca, lidera la candidatura Jorge Luis Falcó Boudet, profesor de la Universidad de Zaragoza, en el Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, investigador del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) y coordinador del máster universitario en Ingeniería Electrónica,

Carlos Aranda Anquela es el número uno de la candidatura de SALF en Teruel. Natural de Teruel, árbitro de fútbol de Tercera División con más de dos décadas de experiencia, se define en sus redes sociales como "apasionado por el protocolo y la comunicación institucional".

Es Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración por la UNED, cuenta con un máster en Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos y es trabajador funcionario del Ayuntamiento de Teruel. En la pasada legislatura, fue concejal de Ciudadanos y tuvo que renunciar al acta tras la denuncia de un joven de 21 años por supuesta agresión sexual. Por este mismo motivo fue suspendido de militancia por su partido, pero la causa fue finalmente sobreseída por la Audiencia Provincial tras el recurso de Aranda Anquela.