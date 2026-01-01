Acusaciones
Una concejal del PSOE denuncia por acoso laboral al delegado del Gobierno en Extremadura y este lo niega
La edil ha recurrido a los canales internos del partido para acusar a José Luis Quintana, presidente de la Comisión Gestora del PSOE en la comunidad
EFE
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha desmentido las acusaciones de acoso laboral difundidas por una militante de su partido, el PSOE, en redes sociales.
En un mensaje en su cuenta de X, Quintana, presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura tras la dimisión de su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, niega esas acusaciones difundidas este jueves por varios medios de comunicación.
"Ante lo publicado hoy por algunos medios, quiero desmentir rotundamente las acusaciones que una militante está difundiendo en redes. No ha existido ningún tipo de persecución y esa persona nunca ha dependido laboralmente de mí. Lo que se afirma en sus redes es rotundamente falso", indica el delegado del gobierno extremeño.
Según explican algunos medios de comunicación, una concejal socialista de Extremadura ha denunciado a Quintana por los canales internos habilitados por el PSOE.
De acuerdo con su denuncia, el delegado del gobierno de esa comunidad la habría acosado y amenazado, y conseguido que el entonces secretario general Miguel Ángel Gallardo la expulsara como trabajadora del partido.
