El PP cita a Ábalos al Senado el 8 de enero: "Tiene dos opciones, decir la verdad o proteger a Sánchez"

El Partido Popular (PP) llevará a José Luis Ábalos, actualmente en prisión, a la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado el próximo 8 de enero, justo después de Reyes, tal y como anunció este martes la portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García. Según manifestó en rueda de prensa, el exministro tiene dos opciones: "O colaborar con la verdad o proteger a Sánchez".

A su juicio, el presidente del Gobierno, en su comparecencia en la misma comisión de investigación el pasado 30 de octubre, eligió "protegerse a sí mismo", y por eso García expresó su esperanza de que el antiguo titular de Transportes entre 2018 y 2021 y ex secretario de Organización del PSOE, ahora en prisión provisional en la cárcel madrileña de Soto del Real junto a su antiguo colaborador, Koldo García, "esta vez elija la verdad".

Algo que según explicó en una larga enumeración, pasa por que el antiguo número 3 del PSOE y hombre de confianza del jefe del Ejecutivo explique "cómo se financió la candidatura de Sánchez en las primarias; qué irregularidades hubo en esas primarias; qué se pactó con Otegi [Arnaldo] y el PNV además de la moción de censura; hasta dónde llegaba el sistema de mordidas construido por Cerdán [Santos]; quién ordenó contratar a las empresas de la trama; quién presionó al resto de ministerios para las compras de mascarillas con una empresa determinada y concreta; por qué vino Delcy [Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela] a España y por qué lo ocultaron; quién se benefició de la trama de hidrocarburos; cómo operaba el PSOE con los cobros en efectivo de dudosa procedencia; cómo se rescataron aerolíneas a cambio de favores; qué presiones recibió de Zapatero para rescatar Plus Ultra; de qué manera intercedió Sánchez para rescatar Air Europa a cambio de que financiase los negocios de Begoña Gómez, su mujer..." se explayó la portavoz de los populares en el Senado.

En persona o por videoconferencia

Aunque hay precedentes de personas encarceladas que han comparecido en comisiones de investigación parlamentarias, la última decisión la tomarán el Tribunal Supremo (TS) e Instituciones Penitenciarias, a los que el Grupo Popular ha remitido la petición (además de activar enero para los trabajos de la comisión) de que comparezca el ex dirigente socialista, quien también podría comparecer por videoconferencia desde la prisión.

En cualquier caso, será la segunda vez que Ábalos comparezca en la comisión, a la que ya acudió en la primavera del año 2024, meses después de la primera operación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, en la que la unidad de élite de la Benemérita detuvo a una veintena de personas, entre ellas a Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama. Ya por entonces Ábalos había sido apartado del Grupo Socialista tras haberse negado a entregar su acta de diputado por Valencia, por lo que pasó a formar parte del Grupo Mixto en el Congreso.

El exministro tiene, como cualquier compareciente, la obligación de presentarse ante la comisión, pero no la de contestar a las preguntas de los senadores. El sucesor de Ábalos en la secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán, acudió, también por segunda vez, el pasado 17 de diciembre, y en contra de muchos pronósticos, y aun reservándose su derecho a no contestar a determinadas preguntas, sí que lo hizo en la mayoría de ellas. El ex número 3 socialista proclamó en todo momento su inocencia de los cargos que se le imputan e incluso atribuyó a manipulaciones de la UCO los audios que le incriminan presuntamente en el cobro de mordidas a través de la empresa navarra Servibanar, de la que también se desvinculó pese a su probada relación con su propietario, Anxon Alonso.

Aunque todavía no hay fecha concreta anunciada, el PP llamará a declarar igualmente a la misma comisión de investigación en la Cámara Alta al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, algo que se anunció tras la detención por parte de la UDEF del consultor Julio Martínez Martínez, un consultor y amigo del jefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011 que habría participado, presuntamente, en el desvío de fondos de la aerolínea Plus Ultra, rescatada por el Gobierno en 2020, el año de la pandemia.