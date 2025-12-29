La jueza de la dana pide a Feijóo sus mensajes con Mazón y le permite declarar por videoconferencia

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia de Catarroja número 3 accede a la petición de la declaración testifical del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, por medios telemáticos y le exige también los mensajes que inercambió con Carlos Mazón el 29 de octubre.

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra no ha esperado al final del parentesis navideño y ha dictado hoy mismo un auto, notificado a las partes en el que también reenvia a las partes los tres escritos remitidos por el presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo al "correo electrónico del Juzgado el 24 de diciembre de 2025". Y que desde el Partido Popular filtraron a medios de Madrid en plena Nochebuena.

La Asociación de víctimas mortales de la dana, que solicitó la declaración de Feijóo, presentó un escrito el 26 de diciembre en el que solicitaba a la magistrada que reclamara a Alberto Núñez Feijóo "con carácter previo a su declaración testifical, copia íntegra (mensajes recibidos y mensajes enviados) del chat de conversaciones mantenidas con el señor Mazón Guixot".

Unos mensajes que al incorporarse a la causa, "completaría el contexto expuesto por el testigo, señor Núñez Feijóo, en su escrito de 24 de diciembre de 2025, sino que se materializaría esa intención de colaborar con la Justicia, como haría en cualquier circunstancia, pero con más razón en este caso, en honor a las víctimas de la dana y sus familiares, tal y como refiere el propio testigo en su precitado escrito", aseguraban los letrados de la asociación, Vicente Simó y Julio Ibáñez.

Una petición a la que accede la magistrada de la dana que incorpora a la causa el acta notarial remitida por Feijóo con los mensajes de Carlos Mazón, pero sin los comentarios del presidente del Partido Popular, que únicamente los contextualizaba en un escrito aparte. Por ello solicita a Núñez Feijóo que entregue voluntariamente sus mensajes con el expresidente de la Generalitat.

Ruiz Tobarra explica que "un mensaje como 'gracias, Presi', que se verifica a las 20:08 h, o 'luego te cuento' a las 20:09 h, o la referencia a que 'estamos desbordados' a las 21:45 h, entre otros, justifica efectivamente, que dichos WhatsApp, así como el resto de los aportados, pueda entenderse su significado en el marco de una conversación". Por ello acuerda "para que, de manera fehaciente, pueda verificarse dicha contextualización, en su contenido y en el momento de respuesta o comunicación ulterior del señor Mazón, comuníquese nuevamente al testigo señor Alberto Núñez Feijóo la posibilidad de aportar voluntariamente a esta causa los mensajes de WhatsApp que forman parte íntegra de la conversación y que hubieran sido remitidos por el señor Núñez Feijóo al señor Mazón en el mismo día 29 de octubre de 2024".

Aunque la magistrada de Catarroja no se pisa los dedos y recuerda que sus decisiones se enmarcan en "la absoluta voluntariedad en la aportación [de los mensajes], así como de la manifestación expresada en el escrito presentado del deseo del testigo de colaboración con la instrucción, quien aportó el acta notarial de los mensajes que recibió del señor Mazón".

Respecto a la petición de Feijóo de declarar por videoconferencia desde el Congreso de los Diputados, la magistrada accede a la petición, porque así se lo permite el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que mencionaba Feijóo en su solicitud y que, en su apartado 5, contempla la posibilidad de que diputados y senadores declaren desde su despacho oficial.

La magistrada responde al líder del PP que "esta Juez no puede sino acceder a la petición formulada, de que se efectúe la declaración testifical desde su despacho oficial en el Congreso, a través de medios telemáticos, de conformidad con el referido precepto invocado por el testigo, en el que se ampara, vía webex".

Aunque recuerda "respecto del principio de igualdad, [que] efectivamente se han producido desplazamientos desde lugares más lejanos, y peor comunicados". E, incluso, la delegada del Gobierno Pilar Bernabé que "ostenta idéntico privilegio" según la Lecrim "declaró en el juzgado". Por ello, recuerda al líder del PP que "la posibilidad que tiene el testigo de comparecer ante este juzgado para declarar presencialmente en la fecha señalada" para el próximo 9 de enero.

Una comparecencia presencial con la que han cumplido todos los testigos sin excepción. Únicamente el investigado Emilio Argüeso, representado por el abogado de José María Bueno Manzanares, lo intentó, pero la jueza lo descartó recórdandole que familiares y personas lesionadas con evidente dificultad habían comparecido de forma presencial.

Y que se justifica por "la gravedad de lo sucedido" que la magistrada recuerda. "La pérdida de 230 vidas, los lesionados, así como un grandísimo número de familiares afectados por la pérdida, cuyos perjuicios morales han sido extremos, en un entorno completamente devastado. La causa atestigua cómo un gran número de familiares vieron desaparecer a sus familiares ante sus ojos, se remitieron mensajes de despedida previos al fallecimiento, familias que han perdido a varios de sus miembros de forma repentina, incluso niños, y personas mayores totalmente desvalidas, existen daños psíquicos en sus familiares que se prolongan en el tiempo. Familias completamente truncadas que sufrieron un auténtico infierno aquel día y los días siguientes, y cuyo dolor no se ha mitigado. Todo ello en un entorno en el que la recuperación material dista mucho de haberse producido en su integridad", señala la jueza de la dana.