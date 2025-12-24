Comunidad Valenciana
El alcalde de Almussafes comparece el lunes ante el canal del PSOE sobre acoso tras la denuncia contra él
Toni González fue suspendido de militancia en las filas socialistas y de sus cargos orgánicos en el PSPV-PSOE al trascender recientemente una denuncia por acoso sexual y laboral contra él
Redacción
El alcalde de Almussafes, Toni González, comparecerá el próximo lunes, 29 de diciembre, ante el CADE del PSOE, el canal interno de esta formación política que tramita las denuncias de acoso sexual, tras la presentada contra él por este motivo y por acoso laboral, según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas.
González fue suspendido de militancia en las filas socialistas y de sus cargos orgánicos en el PSPV-PSOE al trascender recientemente una denuncia por acoso sexual y laboral contra él. No obstante y aunque los socialistas le han exigido su acta de concejal, se mantiene como primer edil de Almussafes.
La comisión ejecutiva del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia ha aprobado la composición de una gestora para dirigir la agrupación socialista en esta localidad tras haber sido Toni González apartado de la formación.
- Una mujer denuncia una agresión brutal en Ibiza: 'Me desangraba, pensé que me moría
- Caos en un vuelo de Ibiza en plena Navidad: insultos a la tripulación, intervención de la Guardia Civil, una emergencia médica y una hora de retraso
- La Policía Nacional alerta del delito de moda en Ibiza: 'Prácticamente había desaparecido
- Ya es oficial, inaugurado el paseo de acceso al Parador de Ibiza: 'Permitirá que Dalt Vila vuelva a tener vida
- Ibiza reclama al Estado que le devuelva el solar donde proyecta construir viviendas para jóvenes
- Lo prometido es deuda: Ara Malikian vuelve a Ibiza en enero
- Ibiza premia los mejores escaparates de Navidad: estos son los comercios ganadores
- Los loteros de Ibiza y Formentera reparten más de tres millones en premios