Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Abandono de hijoHipotecas en IbizaComprobar númerosLos planes para la Navidad
instagramlinkedin

Vox expulsa a Ortega Smith de la Ejecutiva tras meses de desencuentros y le sustituye la diputada catalana Júlia Calvet

El líder de VOX, Santiago Abascal (i) y el portavoz del Grupo Municipal VOX, Javier Ortega Smith (d), conversan durante un pleno en el Congreso de los Diputados.

El líder de VOX, Santiago Abascal (i) y el portavoz del Grupo Municipal VOX, Javier Ortega Smith (d), conversan durante un pleno en el Congreso de los Diputados. / EP

EP

Vox ha expulsado a Javier Ortega Smith de la Ejecutiva, tras meses de desencuentros, y le sustituirá la actual portavoz de Juventud de la formación, Júlia Calvet, según ha informado el partido este martes.

La relación entre el aún diputado y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, uno de los fundadores de Vox, y el partido se ha deteriorado en los últimos meses y Vox ya le apartó de la portavocía adjunta en el Congreso a principios de noviembre.

Calvet, jurista, es un valor al alza en Vox. Expresidenta de la plataforma estudiantil S'ha Acabat!, Júlia Calvet también es diputada autonómica en el Parlamento de Cataluña.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents