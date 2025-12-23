El Gobierno rechaza ofrecer un cordón sanitario a Guardiola al ver al PP mimetizado con Vox

El Gobierno ve al PP cada vez más mimetizado con Vox. No solo a nivel de las políticas que estaría llevando a cabo en las comunidades autónomas donde gobierna, sino también a nivel de formas, replicando sus mensajes. Por ello, el debate abierto en una parte del PSOE de Extremadura sobre una abstención en la investidura de María Guardiola para que gobierne en solitario sin Vox, se cuestiona desde el Gobierno central por partir de premisas falsas. Se rechaza así ofrecer un cordón sanitario que aísle a la ultraderecha.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que se estrenaba en sus nuevas funciones este martes tras el Consejo de Ministros, ha evitado cerrar esta puerta en público, pero lo ha dado a entender al acusar al PP de estar “asumiendo en primera persona políticas” de los de Santiago Abascal. Asimismo, ha descargado cualquier responsabilidad sobre el auge de esta formación, que ha duplicado sus votos y elevado sus escaños de cinco a once, en los populares. “Fue el Partido Popular quien decidió de manera innecesaria esta convocatoria electoral. El responsable en este caso tiene nombres y apellidos y es el Partido Popular del señor Feijóo y la señora Guardiola”, se ha escudado.

En privado, fuentes del Ejecutivo trasladan que permitir a Guardiola un gobierno en solitario tendría las mismas consecuencias que un pacto del PP con Vox. “Tienen las mismas políticas y las mismas respuestas”, concluyen, para abortar cualquier posibilidad de acercamiento. Tampoco ven ningún intento de los populares de llamar a su puerta.

La portavoz del Ejecutivo ha tratado de cerrar esta opción, sobre la que presionan voces como la del expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, al señalar que en este tipo de decisiones "es la militancia quien tiene la voz". Como también apuntó la portavoz federal del PSOE, Montse Mínguez, cuando se le preguntó por esa abstención que promueve Ibarra, quién hizo campaña con Miguel Ángel Gallardo en esta pasada campaña.

En Ferraz también cuestionan que se abra este debate al considerar que es el PP quien debe mover ficha antes. Además, entienden que la intención de los populares es “correr” a pactar con la ultraderecha. La presidenta de Extremadura, además, se ha abierto este martes a incluir a Vox en su Gobierno 48 horas después de las elecciones que le dejaron a cuatro escaños de la mayoría absoluta, manteniendo su dependencia de Santiago Abascal. La dirigente del PP ha recordado que el partido ya estuvo en el Ejecutivo extremeño en 2023 y "no aguantaron ni un año".

"Si Abascal quiere estar en Gobierno tiene que haber un compromiso de seriedad", defendió Guardiola en una entrevista en 'COPE', donde avanzó que aún no había hablado con Vox y admitió sus dudas sobre quién pilotaba las negociaciones del partido: "No sé si tendré que hablar con el candidato extremeño o con Santiago Abascal pero me gustaría que habláramos de mejorar Extremadura", continuó la dirigente.

La decisión la tomará la gestora

Con la dimisión de Miguel Ángel Gallardo al frente de la secretaría general del PSOE de Extremadura, ahora será una gestora, consensuada con Ferraz, la que se pondrá al mando de la federación extremeña y deberá tomar las decisiones correspondientes para la investidura. El control transitorio de la federación extremeña por parte de la dirección federal aleja así una decisión en la línea de lo reclamado por Ibarra.

Aún en el hipotético caso de que se abriese paso la opción de la abstención, deberá ser la militancia quien ratifique en una consulta el sentido del voto de los representantes del PSOE. Los estatutos, tras las modificaciones incluidas después de que Pedro Sánchez recuperase la secretaría general en 2017, recogen que “será obligatoria la consulta a la militancia, al nivel territorial que corresponda, sobre los acuerdos de Gobierno en los que sea parte el PSOE o sobre el sentido del voto en sesiones de investidura que supongan facilitar el gobierno a otro partido político”.

Por otra parte, se incluye como uno de los motivos de expulsión y pérdida de la condición de militante “actuar en contra de las instrucciones o directrices dictadas por los órganos competentes del PSOE, por acción u omisión, en las sesiones de investidura, de elección de las alcaldías o presidencias de cualquier institución o de mociones de censura contrarias a los intereses o ética del Partido”.