El PSOE encapsula la debacle de Extremadura en su candidato: "El proyecto presidido por Sánchez sigue vivo”

El PSOE se enroca y atribuye la debacle electoral en los comicios de Extremadura a su candidato y la desmovilización, sin autocrítica en clave nacional. Más al contrario, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha rechazado cualquier sensación de fin de ciclo para apuntar que “hay PSOE para rato y tenemos un proyecto presidido por nuestro secretario general, Pedro Sánchez, que sigue vivo”. El mensaje reiterado tras la reunión de la ejecutiva federal, a la espera de la dimisión de su candidato, Miguel Ángel Gallardo, a quien en privado atribuyen que “no ha ayudado” para evitar un desmoronamiento, es que “somos más necesarios que nunca” para frenar a la alternativa del PP con Vox.

Los socialistas no solo aíslan el resultado en Extremadura de la situación de debilidad por la que pasa el Ejecutivo central, ante los escándalos por presunta corrupción y los casos de acoso sexual en el PSOE, sino también del resto del ciclo electoral. Cada elección es diferente, apuntan, para concluir que “en todas salimos a ganar” y en ellas operan elementos distintos. La única autocrítica pasa por la desmovilización, pese a agitar el miedo a la ultraderecha. Con todo, incluso este punto de autocrítica se rebaja con la explicación de que ha habido una “campaña de desinformación y ataques con una incidencia muy importante”.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, presentó este lunes a la Ejecutiva Federal del PSOE una serie de cambios en su equipo tras los presuntos casos de abusos en las filas socialistas. Incorpora a la riojana Elisa Garrido como nueva adjunta de Organización y responsable de Coordinación Territorial, de manera que divide en tres adjuntos su equipo más directo. Garrido estará junto a Borja Cabezón (Acción Electoral) y Anabel Mateos (Acción democrática), como adjuntos a Organización.

En estos cambios, aprobados por unanimidad, cobra mayor relevancia en la Ejecutiva la también portavoz adjunta, Enma López, que asume la Secretaría de Estudios y Programas en la que estaba Javier Izquierdo, quién recientemente presentó la renuncia a todos sus cargos ante una denuncia de acoso sexual, según avanzan a EL PERIÓDICO fuentes socialistas. También es novedad en el equipo de Torró la entrada de la cántabra Carmen González, que asume la secretaría de Política Económica, Transformación Digital y Emprendimiento que, hasta ahora, gestionaba López.