La Policía acude al CNIO a pedir documentación sobre la denuncia por irregularidades.

Agentes de la UDEF se han personado este lunes en la sede del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) para requerir documentación en relación con la denuncia que investiga la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en la contratación pública.

Fuentes policiales han informado a EFE de que los investigadores han actuado por encargo de Anticorrupción, que hace un mes abrió diligencias por esta denuncia contra dos ex altos cargos del área económica del CNIO.

La denuncia -a la que la Fiscalía otorga entidad suficiente como para investigar un presunto delito- fue presentada por un ex alto cargo del CNIO el pasado mes de junio contra otros antiguos directivos del área económica del organismo y empresas afines por presuntamente haberse lucrado con contratos que se fraccionaban o inflaban.

El denunciante había sido candidato este año al puesto de gerente del centro, para el que finalmente fue seleccionado José Manuel Bernabé, y fue despedido semanas después de presentar la denuncia tras contar con un expediente disciplinario.

En la denuncia que ahora investiga la Fiscalía Anticorrupción el extrabajador acusaba a antiguos cargos del área económica del centro de haberse lucrado con contratos que se fraccionaban, inflaban o en los que ni había prestación real, con la protección del exgerente del CNIO Juan Arroyo