Directo | La ministra Elma Saiz será portavoz del Gobierno y Milagros Tolón asume Educación y Deportes

Crisis puntual del Gobierno. Pedro Sánchez ha elegido a la ministra de Inclusión Social, Elma Saiz, para asumir la portavocía del Ejecutivo y a la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, para las carteras de Educación y Deportes. El presidente del Gobierno se ha tomado su tiempo para la remodelación, sobrevenida por el adelanto de las elecciones en Aragón el próximo 8 de febrero a las que concurrirá como candidata del PSOE Pilar Alegría, y la ha hecho coincidir con la resaca de las elecciones en Extremadura. La ex ministra de Educación y Deportes y portavoz del Gobierno ya se despidió el pasado martes de sus compañeros en la reunión del Consejo de Ministros.

En los últimos días, el presidente del Gobierno venía insistiendo en que su pretensión pasaba por realizar un cambio “puntual”. Nombre por nombre, sin aprovechar para una remodelación en profundidad que impulse al Ejecutivo en medio de la crisis por los nuevos golpes por presunta corrupción y casos de acoso sexual en el PSOE, como ha exigido la vicepresidenta segunda de Sumar, Yolanda Díaz.