Tras las elecciones extremeñas

Miguel Ángel Gallardo dimite tras el batacazo del PSOE en Extremadura

El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura Miguel Ángel Gallardo.

El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura Miguel Ángel Gallardo. / Jero Morales / EFE

EFE

Madrid

Miguel Ángel Gallardo ha presentado su dimisión este lunes como secretario general de los socialistas extremeños, según han confirmado a EFE fuentes socialistas, después de las elecciones celebradas en la región este domingo en las que el PSOE obtuvo los peores resultados de su historia, perdiendo diez escaños.

