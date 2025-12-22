Feijóo ataca a PSOE y Vox y pide no hacer “interpretaciones caprichosas” de los resultados en Extremadura

Alberto Núñez Feijóo celebró la victoria electoral de María Guardiola en Extremadura en su discurso ante la Junta Directiva Nacional del Partido Popular (PP) celebrada este lunes en un clima de gran euforia, como evidenció la gran ovación con la que se recibió en la misma puerta del número 13 de la calle Génova a la presidenta extremeña, ahora en funciones hasta lograr una nueva investidura. El líder de los populares calificó de "incontestable" la victoria de los cuyos, silabeando con énfasis la palabra.

Y por si no quedase claro el mensaje hacia los de Santiago Abascal, quien poco antes había dicho que no se podía felicitar a Guardiola porque había perdido votos con respeto a las elecciones de 2023 (aunque mejorando en porcentaje y en escaño) advirtió que "es indiscutible, hemos ganado con total claridad y ahora toca interpretar el resultado tras unas elecciones que han sido clarificadoras y que no admiten interpretaciones caprichosas".

En un medido discurso de casi veinte minutos de duración, ante los presidentes autonómicos y líderes territoriales del PP, Feijóo arremetió contra el PSOE y contra Vox, partiendo de la premisa de que Guardiola convocó "para romper el bloqueo y los extremeños han respondido que quieren gobierno; los ciudadanos han hablado con contundencia y nosotros debemos actuar en consecuencia", remarcó. A su juicio, "para gobernar la gente quiere al Partido Popular", y eso acaba con lo que según su relato era el objetivo de los socialistas y de la extrema derecha, que no era otro que "impedir nuestra victoria". Más claro aún: "El objetivo compartido del Partido Socialista y de Vox era fenar al PP. Para ellos, eso era todo".

