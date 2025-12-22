La defensa de la asistente de Begoña Gómez replica a la la Audiencia de Madrid que este cargo nunca ha sido ocupado por expertos en protocolo

La defensa de la asistente en Moncloa de Begoña Gómez ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que rectifique el "error material" que incluyó en el auto en el que avala la investigación por un delito de malversación que el juez Juan Carlos Peinado le imputa tanto a ella como a la esposa del presidente del Gobierno, consistente en afirmar que sería la primera vez que este cargo no recae en un funcionario "experto en protocolo", según el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

El abogado de Cristina Álvarez señala que, muy al contrario, "la realidad es que todos los asistentes de todas las esposas de todos los presidentes del Gobierno de la democracia han recaído sobre personas de la máxima confianza de cada esposa de cada presidente, y nunca en expertos en protocolo", y por ello este dato no puede ser "el primer indicio que sustente el delito de malversación", tal y como afirmaban los magistrados en su auto.