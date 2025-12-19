¿A qué hora se conocerán los resultados del 21D en Extremadura?

Todo listo para la cita con las urnas. A falta de dos días para consumar el primer adelanto electoral de la historia de la región, la Junta de Extremadura ultima el dispositivo logístico del 21D, cuyo Centro de Difusión de Datos se ha instalado en la Escuela de Administración Pública de Mérida.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha dado a conocer este viernes las instalaciones y el operativo técnico y humano diseñado para ofrecer datos electorales "rigurosos, seguros y en tiempo real" desde la constitución de las mesas hasta el escrutinio. En esta ocasión con una novedad importante: al no haber confluencia con las municipales, los resultados se conocerán antes de lo habitual, en torno a las 21.30 horas de este domingo.

Centro neurálgico informativo

"Trasladar a todos los extremeños la importancia de que vayan a las urnas, de que ejercen su derecho a voto y que nadie se quede en casa sin expresar cuál va a ser su opinión acerca de quién debe gobernar nuestra región", ha destacado Manzano.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, desde el Centro Difusión Datos del 21D. / EFE

El Centro de Difusión de Datos se ha ubicado en la Escuela de Administración Pública de Mérida y ha sido acondicionado específicamente para acoger tanto a los medios de comunicación acreditados como al personal de la Administración regional encargado de la recogida, tratamiento y difusión de los datos electorales.

La consejera portavoz ha señalado que el objetivo principal del dispositivo ha sido facilitar el trabajo informativo de los medios, proporcionando datos fiables sobre la constitución de las mesas, los avances de participación y los resultados provisionales, con todas las garantías técnicas y organizativas.

Señal institucional y comparecencias

Desde el CDD se producirá una señal institucional de imagen y sonido que será distribuida a los medios para su emisión directa. Esta señal también podrá seguirse en directo vía streaming y bajo demanda a través de los portales institucionales de la Junta de Extremadura.

A lo largo de la jornada electoral se han previsto varias comparecencias informativas: tras la constitución de las mesas electorales, a las 10:00 horas; los avances de participación, en torno a las 14:30 y las 18:30 horas; y finalmente, una comparecencia con los resultados provisionales una vez concluido el escrutinio.

Centro de Datos habilitado en la Escuela de Administración Pública de Mérida con motivo del 21D. / EFE

Transmisión de datos y seguimiento

Manzano ha subrayado que el sistema de transmisión de datos ha combinado el uso de dispositivos móviles, como tabletas distribuidas por toda la región, con la transmisión telefónica al Centro de Recepción de Información, un modelo que ha permitido agilizar el proceso y reforzar la fiabilidad de los datos.

Asimismo, ha recordado que la ciudadanía podrá seguir la jornada electoral y consultar los resultados en tiempo real a través del portal web y de la aplicación móvil de resultados electorales 21D, ya disponible para su descarga y diseñada con criterios de accesibilidad y actualización permanente.

La consejera portavoz ha agradecido el trabajo de todos los profesionales implicados en la organización del proceso electoral y ha apelado al normal desarrollo de una jornada democrática clave para Extremadura.