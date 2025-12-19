La Audiencia mantiene a Begoña Gómez imputada por malversación por el "interés en los asuntos lucrativos" de su asistente en Moncloa

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la existencia de indicios que permiten mantener investigadas por malversación de caudales públicos tanto a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, como a su asistente en Moncloa por sus gestiones en relación con la Cátedra de Trasformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.

"Constan indicios del posible exceso en sus funciones de la asistente de la recurrente", señala la sala de apelaciones, para añadir que "la actividad de María Cristina Álvarez, podría desarrollarse durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, lo que desde luego parece excesivo, más propio de una amiga interesada en los asuntos lucrativos de la ahora recurrente, que en la fría labor de la encargada de la agenda y demás asuntos protocolarios". De este modo, la Sala rechaza los recursos presentados por las defensas contra esta parte de la investigación realizada por el juez Juan Carlos Peinado.

La Audiencia de Madrid señala que las conductas que trata el juez de instrucción en el auto recurrido "parecen encajar en la figura delictiva de la malversación". Indica, en todo caso, que "por el momento se pueda llegar a ninguna conclusión relativa a la continuación por los trámites de la fase intermedia o el sobreseimiento de la causa, en cuanto que la instrucción sigue viva". De hecho, el Juzgado de Instrucción número 41 tiene pendiente recibir varios informes de la UCO relativos a los correos electrónicos intercambiados entre Álvarez y varias empresas que participaron en la financiación de la cátedra o en la elaboración del 'software' para la misma.

Correos investigados

La Audiencia hace referencia expresa a tres correos electrónicos remitidos por Álvarez en un periodo de siete años a entidades relacionadas con la cátedra de Gómez en la Universidad Complutense, de los que "habrá de comprobarse su finalidad en relación con las gestiones que les hubieran sucedido, o si este es un argumento de la defensa".

Sobre el concepto penal de funcionario, la Sala señala que no solo son quienes acceden a ese puesto por oposición "sino también a todos aquellos que por elección o por nombramiento de la autoridad competente, participe en el ejercicio de funciones públicas", contraviniendo en este punto las tesis de la defensa relativas a la elección de Álvarez como cargo de confianza al servicio de la esposa del presidente del Gobierno.