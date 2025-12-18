En Jérica
Investigan a un alcalde de Castellón por dos presuntos delitos de agresión sexual a menores
La jueza impuso a Jorge Peiró medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación con los denunciantes
Iván Checa
Castellón
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Segorbe tiene abierta una causa en la que investiga al alcalde de la localidad castellonense de Jérica, Jorge Peiró (PP), por dos presuntos delitos de agresión sexual a dos menores de edad.
El procedimiento, tal y como han confirmado desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a Mediterráneo, se puso en marcha hace meses. La jueza encargada procedió además a imponer en su momento una serie de medidas cautelares.
Aún vigentes
En concreto, la magistrada ordenó en su día la imposición de alejamiento y de prohibición de comunicación con los dos menores denunciantes, las cuales continúan vigentes en estos momentos.
- Gran operación antidroga en Ibiza: ya son ocho detenidos
- Una trabajadora en Ibiza denuncia irregularidades laborales en una fábrica en el programa ‘Aquí hay trabajo’ de RTVE
- Atención conductores: nuevas normas de tráfico a partir de enero de 2026
- La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera
- Paradores 'ultima' la selección de trabajadores para la apertura del complejo hotelero en Ibiza
- Toni Ros, empresario cárnico de Ibiza, se jubila: 'Los sábados, mi padre cogía una bicicleta y se iba a vender corderos
- Adiós a árboles 'centenarios' de Ibiza: Unidas Podemos denuncia su tala en las obras del camping de es Canar para erigir un hotel
- El Parador de Ibiza, un poco más cerca de su apertura: la vía de acceso se inaugurará el lunes