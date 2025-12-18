Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Residuos IbizaQuioscos FormenteraLegado joyas IbizaPlanes fin de semana
La directora del CNI y su predecesora niegan que el abogado de Junqueras fuera espiado

Esta es la tercera vez que Paz Esteban, que fue destituida a raíz del espionaje al independentismo con Pegasus, declara como imputada por los ataques a móviles con ese software malicioso

Paz Esteban, la jefa del CNI, en una foto de archivo de febrero de 2020.

Paz Esteban, la jefa del CNI, en una foto de archivo de febrero de 2020. / EFE

EFE

Barcelona

La directora del CNI, Esperanza Casteleiro, y su predecesora en el cargo Paz Esteban han negado este jueves ante la jueza que el centro espiara en 2020 a Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras, de acuerdo con la información desclasificada por el Consejo de Ministros.

Según han informado fuentes jurídicas, Casteleiro, como testigo, y Esteban, en calidad de investigada, han comparecido hoy por videoconferencia ante la jueza de instrucción número 24 de Barcelona, que investiga las querellas de Van den Eynde y del exeurodiputado Jordi Solé por el espionaje a sus móviles con el software Pegasus.

Esta es la tercera vez que Esteban, que fue destituida a raíz del escándalo por el espionaje masivo al independentismo con Pegasus, declara como imputada por los ataques a móviles con ese software malicioso. De momento, está siendo investigada en cinco causas.

