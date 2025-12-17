Mazón se ausenta de las Corts pese a debatirse el cambio de reglamento por el que cobra como portavoz

Es habitual que en las Corts no estén todos los escaños ocupados. Salvo en los días grandes o en las sesiones de control, siempre hay huecos libres en todas las bancadas: alcaldes con otras funciones, alguna gripe, coincidencias de agenda... Sin embargo, si este miércoles un sillón ha resaltado por su falta de ocupación es el número 98, el que nuevo que ocupa Carlos Mazón. Y eso que el primer punto que se debate es el del cambio de reglamento pactado por PP y Vox, área por la que el dirigente popular cobra el extra como portavoz en la comisión.

Mazón no ha acudido al primer pleno ordinario celebrado desde que es expresident, el que por otra parte será el último del año. Su condición como portavoz del PP de la Comisión de Reglamento no ha sido suficiente como para que el todavía presidente del PPCV haya asistido a su nuevo espacio en la cuarta fila de la bancada del PP. Por esta responsabilidad como portavoz de comisión, que le asignó el Grupo Popular nada más dejar de ser president, cobra un extra de 8.879 euros al año además del sueldo raso de diputado.

A él se han referido el síndic del PSPV, José Muñoz, y la síndica adjunta de Compromís, Isaura Navarro, al defender su rechazo a la modificación propuesta por PP y Vox. "Pensaba que iba a debatir con el portavoz de la comisión del PP, con el señor Mazón, pero parece ser que les avergüenza", ha afeado Muñoz al tiempo que se ha preguntado por qué no ha acudido a trabajar en una cuestión que le corresponde. "Estoy buscando al portavoz del PP en la Comisión de Reglamento porque debatimos un cambio de reglamento y se ve que no está", ha indicado Navarro.

No obstante, la crítica sustancial de socialistas y valencianistas ha ido mucho más allá de la ausencia de Mazón y se ha centrado en la propia reforma del reglamento, tanto por la manera de tramitarse como por el contenido. En este sentido, primero, Muñoz y Navarro han cargado contra que se haya llevado a cabo este cambio por lectura única, es decir, sin posibilidad de enmiendas, un asunto sobre el que ambos representantes de la izquierda han anunciado que presentarán un recurso al Tribunal Constitucional, recordando una sentencia en contra de 2017 en Cataluña contra esta lectura única.

"Retroceso sin precedentes"

Pero lo mollar llega con el contenido. La propuesta de PP y Vox convertirá en la primera medida que se debate en la cámara en la 'era Llorca', afecta a 13 artículos que entre otras cuestiones disuelve la Comisión de Políticas de Igualdad de Género y Colectivo LGTBI para integrarse en la Comisión de Familia, Servicios Sociales e Igualdad, eliminar las comisiones de Derechos Humanos o de Asuntos Europeos, eliminar el lenguaje inclusivo o permitir modificar los créditos presupuestarios vía enmiendas de los órganos estatutarios y del sector público entre sí.

"La primera norma de Juanfran Pérez Llorca como president es recortar derechos", ha señalado Muñoz quien ha reprochado al PP que hayan "vendido su alma al diablo", que son "lo mismo" y que pese a las palabras "de bon xic" de Llorca, "los hechos están hechos de verdad y hoy hay menos libertad en este parlamento que cuando estaba Carlos Mazón". "Quieren un retroceso democrático sin precedentes, es una aberración y solo lo hacen para sostener un Consell con el apoyo de Vox", ha añadido la portavoz de Igualdad de Compromís, Verónica Ruiz.

Defensa de PP y Vox

Los cambios los han defendido tanto PP como Vox, que votarán a favor (a partir del mediodía) siendo esta la primera Proposición de Ley de Llorca como president que valida el parlamento valenciano. Para ello, el síndic de Vox, José María Llanos, ha justificado las modificaciones en que se van a reducir los "organismos identitarios y sectarios", se va a "reforzar el papel de la familia", conllevará un ahorro económico y permitirá ganar en "flexibilidad y agilidad".

Línea similar a la del diputado del PP, Alejo Font de Mora, encargado de asumir la defensa de los populares y quien ha estrenado escaño al sentarse Mazón en el que hasta ahora era su sitio. "Hemos hecho una mejora para adaptarla a lo que requiere la sociedad", ha indicado. Aunque si en algo se ha prodigado Font de Mora en la tribuna ha sido en reprochar a los socialistas los casos de abusos sexuales, citando a Ábalos, Leire, Koldo, los puteros o la Diputación de Lugo, y asegurando que están tratando de hacer una "gran bola" para "ocultar sus vergüenzas".