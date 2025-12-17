Denuncia
La fiscalía considera "insuficientes" los indicios para juzgar a Errejón por la denuncia de Mouliaá
Pide el sobreseimiento y archivo de las actuaciones
La Fiscalia Provincial de Madrid considera "insuficientes" los indicios contra el ex portavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón para formular acusación contra él por la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá por supuesto abuso sexual. El ministerio público solicita al juez que dicte auto de sobreseimiento proviional y archive el procedimiento.
El ministerio público, además, ha remitido un escrito al juzgado de instrucción número 47 de Madrid en el que impugna el recurso presentado por Iñigo Errejón frente al auto de continuación de las actuaciones para el trámite del procedimiento abreviado.
En su opinión, el auto, aun cuando resulta completamente ajustado a derecho por cumplir la finalidad prevista y detallar los indicios sobre los que se funda, "tales indicios resultan insuficientes como para formular escrito de acusación y por dicho motivo se ha interesado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones".
En un segundo escrito, la misma fiscalia insta al titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, a decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones dirigidas contra Iñigo Errejon por la pregunta comisión de un delito de abuso sexual "toda vez que practicadas cuantas diligencias de instrucción se han considerado necesarias para el esclarecimiento de los hechos no ha quedado suficientemente justificada la perpetracion del delito"
Suscríbete para seguir leyendo
- Barby Pinello, vecina de Ibiza: 'Todas las noches, a las once y media, vuelvo haciendo autostop porque ya no pasa el autobús
- Lluvias torrenciales en Ibiza: la nueva contrata de agua tendrá que redirigir las riadas al puerto y la playa
- La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera
- Barby Pinello, vecina de Ibiza: 'Estoy alquilando una habitación por 350 euros al mes y a media manzana del mar
- Una trabajadora en Ibiza denuncia irregularidades laborales en una fábrica en el programa ‘Aquí hay trabajo’ de RTVE
- A la venta en Ibiza una casa payesa con más de un siglo de historia y vistas a ses Salines
- La Guardia Civil alerta en Ibiza a posibles estafados por una plataforma de inversores
- Sant Josep ya tiene sus normas urbanísticas provisionales y suspende el 'deficiente' planeamiento del 86