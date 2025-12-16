Acoso sexual en el PSOE de Valencia: "Está recibiendo insultos, pero también mucho apoyo"

"Eres muy valiente", "Hermana, yo sí te creo" o "Hay mucha gente que estamos a tu lado". Estos son solo algunos de los mensajes que ha recibido la mujer que ha denunciado al alcalde de Almussafes, Toni González, por un presunto caso de acoso laboral y sexual. Sin embargo, todos los mensajes, desde que se reveló la denuncia el pasado viernes, no han sido de apoyo. "Por no conseguir lo que quería ha montado esta patraña" o "la Justicia pondrá a esas personas manipuladoras en su lugar" son algunos de los comentarios que se pueden leer a través de las redes sociales.

El entorno de la denunciante comparte la "difícil situación" que está viviendo la mujer durante estos días. "Hay gente que la cree y gente que no. Está recibiendo insultos, pero también mucho apoyo", señala una allegada de la víctima. Otras fuentes de su entorno denuncian que "tras haber manifestado públicamente la denuncia hay gente que ya la ha difamado. Le han llegado mensajes de grupos y gente afín a Toni que la está insultando", reiteran. Como ya informó Levante-EMV, los hechos se habrían producido en el Ayuntamiento de Almussafes que gobierna González desde 2015 y son dos denuncias diferenciadas: una por acoso laboral y otra por acoso sexual que se han denunciado tanto en el canal Antiacoso de los socialistas como en el departamento de Cumplimiento de Normativa.

Ambas personas consultadas reconocen que la denunciante prefiere mantener el silencio mientras se lleva a cabo el proceso y confían en que "la justicia actúe".

Según ha podido saber Levante-EMV, la víctima, militante del PSOE, llegó a la localidad hace unos cinco años. Fuentes cercanas reconocen que la denunciante, que trabajaba en una empresa municipal, "tenía una relación estrecha" con el primer edil y aseguran que "era consentida por ambas partes". "Había una buena relación entre ambos y con el resto de los socialistas. Se había creado un núcleo íntimo con el partido y se notaba que eran amigos porque ambos pronunciaban comentarios muy próximos", afirman.

Sin embargo, añaden que la relación empeoró hace cerca de un año, aunque desconocen el motivo que desencadenó la situación. Las mismas fuentes también señalan que la denunciante podría haber alertado hace unas semanas sobre presuntas irregularidades en los procesos de contratación y en el funcionamiento interno de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Almussafes, por lo que la Agencia Valenciana Antifraude le otorgó protección por considerar que podría existir un riesgo real de posibles represalías.

El entorno más cercano a la víctima -y la propia denunciante- ya habían expresado hace unos días su rechazo al PSOE, y especialmente al PSOE de Almussafes, por "mirar hacia otro lado y quitarle importancia a todo lo que realmente hay". Reconocían, a raíz del caso Paco Salazar, que "hay más en el partido haciendo abuso de poder" y lamentaban que se "aprovechen de las mujeres".

González anunció el pasado viernes, tras la revelación de las denuncias contra él, su dimisión de todos los cargos orgánicos y la suspensión de militancia del PSOE. El edil de Almussafes había sido hasta ese día vicesecretario general de Políticas Institucionales y coordinación territorial de los socialistas en la provincia de Valencia que encabeza Carlos Fernández Bielsa.

El primer edil, que pasa a formar parte del Grupo Mixto Municipal, aseguraba en el mismo comunicado que esta "dolorosa decisión me permitirá defender mi honorabilidad ante la denuncia falsa sin que ello suponga un perjuicio al partido que me ha dado todo".