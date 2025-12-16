Ministra de Educación y Deportes y portavoz
Pilar Alegría deja el Gobierno este martes para centrarse en las elecciones de Aragón
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó este lunes que la sustituirá al frente de la portavocía una mujer
Pilar Alegría dejará el Gobierno este martes. El adelanto de las elecciones autonómicas en Aragón, a las que concurrirá como candidata del PSOE, ha precipitado el paso a un lado de la ministra de Educación y Deportes y portavoz del Gobierno. La previsión es oficializar su salida tras el Consejo de Ministros que se está desarrollando hoy y realizar el intercambio de carteras mañana, según fuentes de su entorno. Esta será su última rueda de prensa como portavoz tras la reunión del Consejo de Ministros.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó este lunes que la sustituirá al frente de la portavocía una mujer. En conversación informal con los periodistas durante la tradicional copa de Navidad en La Moncloa evitó adelantar nombres, pero descartando así de las quinielas a nombres que habían sonado como los del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el de Transición Digital y Función Pública, Óscar López.
"Hoy cierro cuatro años y medio como ministra del Gobierno de España. Qué enorme privilegio y qué eterno orgullo haber podido contribuir a la mejora de la educación, la FP y el deporte de mi país", ha trasladado Alegría a través de la red social X para añadir "ahora inicio mi camino más emocionante". Vuelvo a mi casa, a Aragón. Con todas las ganas y la fuerza para trabajar en la mejora social, económica y de derechos en mi tierra", ha subrayado.
