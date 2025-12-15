Encuesta sobre las elecciones extremeñas: El voto de la mujer, decisivo en la pugna electoral entre PP y Vox

"Las políticas de igualdad son innegociables con Vox", aseveró el jueves la presidenta de Extremadura, María Guardiola. La candidata del PP a la reelección, que en 2023 dejó claro que tenía una posición propia dentro de su partido respecto a las alianzas con Vox - aunque terminó llegando al Gobierno extremeño por un pacto de coalición con esta formación-, ha encontrado en las mujeres el colectivo que puede volver a llevarla hasta la Presidencia de la Junta de Extremadura en las elecciones del próximo 21 de diciembre y frenar el auge de la formación de extrema derecha. Con un tercio del electorado femenino dispuesto a respaldar al PP, según el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológica (CIS), la líder extremeña lleva semanas apelando a las políticas feministas.

A pocos días de que se instalen las urnas, y con el PSOE nacional enfangado en presuntos casos de acoso sexual sumado a los comentarios sobre las mujeres de la trama Koldo, el voto de las mujeres resulta crucial para el PP. Mientras que Vox ha conseguido penetrar entre los más jóvenes, las mujeres se le resisten, una tendencia que ya se notó en pasadas citas electorales y que se mantiene. Según el barómetro preelectoral publicado por el CIS a finales de noviembre, el partido de Santiago Abascal solo cosecharía el 6,7% del voto femenino, mientras que en el caso de los hombres la cifra asciende al 21,9%, más de 15 puntos de diferencia.

Guardiola, dispuesta a aprovechar la situación, lleva días denunciando el «machismo» de Abascal cuando se dirige a ella. "No debe de ver bien que haya mujeres que lideremos con firmeza", ha denunciado. Incluso, ha asegurado que muchas de las exigencias que puso Vox sobre la mesa para negociar los Presupuestos y que ahora volverán a reivindicar incitan "incumplimiento de la ley, al retroceso de derechos y a la quiebra de la hacienda pública".

Una estrategia clara

Su estrategia es calcada a la que Génova lleva aplicando de un tiempo a esta parte a nivel nacional, mucho más con escándalos como el del ‘caso Salazar’ golpeando a Moncloa y Ferraz como pocas veces antes. Alberto Núñez Feijóo eligió en el último congreso de los populares el pasado mes de julio al diputado Jaime de los Santos como nuevo responsable de la vicesecretaría de Educación e Igualdad, cuando anteriormente ocupaba la de Cultura, para liderar una estrategia decididamente dirigida al voto femenino.

Algo que según fuentes del PP nace de la convicción profunda del presidente del partido -el primer líder de la derecha española que ha defendido sin ambages el derecho al aborto, lo que hizo incluso en una reciente carta pública- pero obviamente también de una coyuntura política muy propicia, en la que consideran, y así lo avalan sus datos demoscópicos, que el PSOE se está desangrando por ese flanco. Porque lo que el ‘caso Koldo’ ha puesto sobre el tablero, creen en la sala de máquinas del primer partido de la oposición, es tan decepcionante para el electorado femenino como para marcar un claro cambio de tendencia.

Hasta tal punto se ha asimilado ese discurso que, por ejemplo, el PP no tuvo pegas en elogiar públicamente la figura de la sustituta de Álvaro García Ortiz en la Fiscalía General del Estado, Teresa Peramato, precisamente por su trayectoria profesional en defensa de la igualdad de género. Además, y tras el reciente giro del PP en materia de inmigración, con el plan presentado este otoño por Feijóo en Barcelona, el área de Igualdad se antoja una en las que la formación tradicional de la derecha española sí puede diferenciar su oferta de Vox.

La firmeza de Guardiola ante Vox en asuntos relativos al feminismo o a los derechos sociales se explica con las cifras que ofreció el CIS. El 32,6% de las mujeres extremeñas están dispuestas a dar su voto a la candidata popular. La cifra es tres puntos superior a la de hombres que escogerían la papeleta del PP y 25 por encima de las mujeres que daría apoyo a Vox. Además, en caso de no poder votar a Guardiola, tan solo un 12,4% de ese tercio de mujeres optaría por el partido de extrema derecha.

A esto se suma que Óscar Fernández, candidato de Vox, es el menos deseado por las mujeres para ocupar la Presidencia de Extremadura, un escaso 4,9%, solo por delante del líder de Juntos X Extremadura-Levanta, Raúl González. En la misma línea, el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas apunta que solo el 19,3% de las mujeres aprueban a Fernández, mientras que la cifra se eleva hasta el 29,8% en el caso de los hombres.

Las mujeres, además, están más dispuestas a decidir su voto con el único objetivo de que no gobierne la derecha, un 18% frente al 12% de los hombres. En el sentido contrario, son menos las mujeres que plantean la elección de papeleta como un castigo a las formaciones de izquierdas, un 6,4% ante el 8,7% de los varones. No obstante, aún hay partido. Cerca del 20% de las mujeres aseguran que toman la decisión final en la última semana de campaña.

Sus preocupaciones

¿Qué les podrá influir? Un 26,9% de las mujeres asegura que, a la hora de elegir a quién votar, lo que más le influye son las ideas y las propuestas de cada partido. En este sentido, uno de los temas estrella de Vox es la lucha contra la inmigración, un asunto que solo preocupa al 0,3% de las mujeres. La crisis de valores, también presente en los discursos de la formación de extrema derecha, tampoco interesa a este colectivo, donde solo el 0,7% lo ve como un verdadero problema.

Por el contrario, las mujeres están más preocupadas por el paro (22,9%), siete puntos por encima de los hombres; por las infraestructuras (14,5%, ante el 15,8 de los hombres) y por la sanidad (10%, frente al 5,6% de los varones). Además, mientras que los hombres muestran mucha más preocupación por asuntos como los problemas políticos, las mujeres están más centradas en temas relativos a la calidad del empleo o a los problemas que pueda tener la juventud. Una clara muestra de por qué las mujeres pueden ser decisivas para frenar a Vox.