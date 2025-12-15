Balance del año
Sánchez anuncia un abono de transporte "único en todo el país" por 60 euros al mes y extiende los descuentos para 2026
Estarán incluidos los trenes de Cercanías, Media Distancia y los servicios de autobús estatales. La tarifa para jóvenes será de 30 euros
Madrid
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes la creación de un "abono único en todo el país" para viajar en autobuses, media distancia y cercanías que entrará en vigor en la segunda quincena de enero.
Sánchez confirmó que esta medida "importantísima" para el transporte se aprobará en el último Consejo de Ministros del año.
