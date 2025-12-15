Sánchez anuncia un abono de transporte "único en todo el país" por 60 euros al mes y extiende los descuentos para 2026

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes la creación de un "abono único en todo el país" para viajar en autobuses, media distancia y cercanías que entrará en vigor en la segunda quincena de enero.

Sánchez confirmó que esta medida "importantísima" para el transporte se aprobará en el último Consejo de Ministros del año.