El PP pone el foco en Zapatero y el rescate de Plus Ultra

El Partido Popular demanda a Pedro Sánchez explicaciones sobre actuaciones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Haciéndose eco de informaciones que relacionan a Zapatero con los directivos de Plus Ultra que publica El Debate, el secretario general del PP señala al expresidente.

En concreto, Miguel Tellado dice en X que "Zapatero, siempre tan previsor, se reunió con el empresario del caso Plus Ultra —cliente de sus hijas— justo antes de que lo detuvieran. El investigado borró pruebas, y el guion parece escrito: reunión, limpieza y detención".

"Entendemos que hoy Sánchez aclarará si fue una casualidad... o un soplo para “limpiar sin límite”, como decía su fontanera", apostilla Tellado.