Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Consell de IbizaEl Diario de Ibiza se mantieneDominio de viudas y Sant AntoniLa salLa motorista herida en accidente en Sant Miquel
instagramlinkedin

El PP pone el foco en Zapatero y el rescate de Plus Ultra

Archivo - La Vicesecretaria general de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, el secretario general del PP, Miguel Tellado, y presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de

Archivo - La Vicesecretaria general de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, el secretario general del PP, Miguel Tellado, y presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de / Marta Fernández - Europa Press - Archivo

May Mariño

El Partido Popular demanda a Pedro Sánchez explicaciones sobre actuaciones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Haciéndose eco de informaciones que relacionan a Zapatero con los directivos de Plus Ultra que publica El Debate, el secretario general del PP señala al expresidente.

En concreto, Miguel Tellado dice en X que "Zapatero, siempre tan previsor, se reunió con el empresario del caso Plus Ultra —cliente de sus hijas— justo antes de que lo detuvieran. El investigado borró pruebas, y el guion parece escrito: reunión, limpieza y detención".

"Entendemos que hoy Sánchez aclarará si fue una casualidad... o un soplo para “limpiar sin límite”, como decía su fontanera", apostilla Tellado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents