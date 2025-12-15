La jueza de la dana ve "una hipótesis plausible" que Vilaplana llevara a Mazón al Palau de la Generalitat en su coche

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja que investiga las 230 muertes de la dana del 29 de octubre de 2024 ha dictado un auto en el que ve "plausible" la información publicada por Levante-EMV de que la periodista Maribel Vilaplana llevó en su coche a Carlos Mazón al Palau de la Generalitat, tras la comida en el Ventorro.

En el auto notificado hoy a las partes, la juez desestima el recurso de reforma interpuesto por la acusación particular que representa el abogado de Algemesí Ximo Esteve contra la denegación previa de citar a declarar como testigos a los bedeles del Palau de la Generalitat, pues es “altamente improbable” que éstos “escucharan algún tipo de conversación relacionada con la gestión de la emergencia”, a la vista del “escaso tiempo que hubo de permanecer el señor Carlos Mazón en el Palau de la Generalitat”.

La magistrada razona al respecto que "ha de tenerse en cuenta que podemos encontrarnos ante el caso de que un testigo pueda tener conocimiento, o bien con alta probabilidad como es en el caso de la Vilaplana -''no cabría descartar que la testigo escuchara'". O "con certeza, como es el caso del testigo, señor Alberto Núñez Feijóo, derivada de sus manifestaciones públicas: 'El president de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real”.

Por ello, "sin que se pueda exigir este último nivel de certeza respecto del conocimiento, resulta obvio que la posibilidad de que los bedeles del Palau de la Generalitat escucharan algún tipo de conversación relacionada con la gestión de la emergencia, es altamente improbable".

Una afirmación que la magistrada de la dana extrae de la sucesión temporal y en el escaso tiempo que hubo de permanecer el señor Carlos Mazón en el Palau de la Generalitat".

Rampa de salida y acceso peatonal (a la izquierda de la imagen) del aparcamiento ubicado en la Plaza de Tetuán. / Francisco Calabuig

Desde el abono del importe del ticket del aparcamiento por la señora Vilaplana a las 19:47 horas (información también desvelada por Levante-EMV, y aunque según manifestó dicha testigo se despidió del señor Carlos Mazón a la puerta del aparcamiento, con anterioridad al abono, el camino a pie desde el párking de la Glorieta hasta el Palau es de cerca de 10 minutos".

La magistrada añade: "Si posteriormente, hubo de desplazarse hasta el Cecopi, sito en L´Eliana, el tiempo de permanencia en el Palau fue mínimo, dado que llegó al CCE a las 20:28 h, según consta en las imágenes remitidas por la Conselleria de Emergencias, y que fueron conservadas como afirmó el testigo de Emergencias".

"La extensión de la comida, la sobremesa y el tiempo transcurrido juntos"

Y completa la jueza Nuria Ruiz Tobarra "Aun en el supuesto de que se partiera de la hipótesis de que la testigo señora Vilaplana hubiera acompañado al señor Carlos Mazón en su coche hasta las proximidades del Palau, lo que no fue afirmado por la testigo, pero que es una hipótesis plausible si atendemos a la extensión de la comida, la sobremesa y el tiempo transcurrido juntos hasta la entrada en el párking, el momento de llegada del sr. Carlos M. al Palau no sería muy anterior en el tiempo. La salida del aparcamiento del vehículo se situó por la mercantil Interparking a las 19:51 h. Nos encontraríamos en una situación similar".

Por ello, "rechaza la diligencia relativa a la testifical de los bedeles".