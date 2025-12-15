ERC exige una reunión a Sánchez ante sus "dudas" sobre si sostener la legislatura

El respaldo de los socios parlamentarios al Gobierno empieza a agrietarse. Tras los últimos casos de presunto acoso sexual que han surgido entre las filas socialistas, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que tiene "dudas" sobre si deben seguir sosteniendo la legislatura ante el "chantaje" de que de unas futuras elecciones saldrá un gobierno de PP y Vox. Así, ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, una reunión para que les explique qué tiene pensado hacer y así poder tomar una decisión.