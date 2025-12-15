Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acoso y corrupción

ERC exige una reunión a Sánchez ante sus "dudas" sobre si sostener la legislatura

El portavoz de los republicanos catalanes en el Congreso, Gabriel Rufián, exige al Gobierno que actué

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España).

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

El respaldo de los socios parlamentarios al Gobierno empieza a agrietarse. Tras los últimos casos de presunto acoso sexual que han surgido entre las filas socialistas, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que tiene "dudas" sobre si deben seguir sosteniendo la legislatura ante el "chantaje" de que de unas futuras elecciones saldrá un gobierno de PP y Vox. Así, ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, una reunión para que les explique qué tiene pensado hacer y así poder tomar una decisión.

