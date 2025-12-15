Azcón disuelve las Cortes y convoca elecciones anticipadas en Aragón el 8 de febrero

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón comparece este lunes en la Sala de Columnas del edificio Pignatelli, sede del Ejecutivo aragonés, para hacer oficial la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas en Aragón. Será el primera adelanto electoral de la historia de la comunidad, y la cita con las urnas se celebrará el próximo 8 de febrero.

El presidente aragonés comparece este lunes después de que, el pasado viernes, su reunión 'in extremis' con el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, acabara sin acuerdo. Después de casi un año y medio de gobierno en solitario y tras ser incapaz de aprobar el que hubiera sido el segundo presupuesto de la legislatura, Azcón se encaminaba a dos prórrogas presupuestarias seguidas, a pesar de la mano tendida por parte del PSOE de Pilar Alegría.

De acuerdo a sus declaraciones en las últimas semanas, y en línea con lo que planteó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante dos prórrogas presupuestarias, se debían convocar elecciones, y así lo ha hecho finalmente el popular Jorge Azcón.

Con el viento favorable en las encuestas y después de hacer públicas las grandes cifras del Presupuesto de 2026 que había preparado su gabinete, el líder del PP en Aragón parte como favorito para la carrera electoral. La duda está en si contará con los apoyos suficientes como para gobernar en solitario, si volverá a depender de la extrema derecha o si podrá pergeñar acuerdos con otras fuerzas, como Teruel Existe o el PAR, que ya fueron sus socios en 2023.