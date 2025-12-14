Guardiola, la preferida de los votantes para gobernar en Extremadura

María Guardiola se mantiene como la candidata preferida para presidir la Junta de Extremadura, con el respaldo de un 36,9% de los encuestados. Es, también, la líder más conocida. Otra mujer, Irene de Miguel, es la segunda candidata preferida para gobernar la comunidad, con un 13,5% de apoyo entre los entrevistados en la encuesta realizada por GESOP para Prensa Ibérica (grupo al que pertenecen EL PERIÓDICO EXTREMADURA y LA CRÓNICA DE BADAJOZ). Las dos mujeres son las únicas que logran el aprobado por parte de los encuestados, con un 5,2, aunque el grado de conocimiento de la cabeza de lista de Unidas por Extremadura es muy inferior al de Guardiola. La actual presidenta es la candidata más conocida. Entre los votantes del PP la nota se eleva al 7,5. En resumen, María Guardiola concentra una preferencia neta muy por encima de cualquier rival, mientras el bloque alternativo se reparte y convive con una gran bolsa de desafección entre los que responden «ninguno» o «no lo sé» a la pregunta de quién consideran la persona más adecuada para presidir la Junta de Extremadura.

Desconocidos y menos valorados

Guardiola es favorita incluso a pesar de que la valoración realizada por su gobierno apenas roza el aprobado, con un 4,9 sobre 10, Un 37,3% de los entrevistados suspende la acción del Ejecutivo durante estos dos años, mientras un 29,2% la valora con notas altas, lo que refleja una percepción polarizada y un respaldo limitado fuera del electorado del PP.

En cuanto a conocimiento, el candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, es el segundo para los entrevistados. Sin embargo, obtiene la valoración más baja del conjunto, con un 3,2. Sus propios votantes le otorgan un 5,4% y sitúan por encima de él a Irene de Miguel. No obstante, es el tercero preferido para presidir la Junta de Extremadura. La segunda es, precisamente, la líder de Unidas por Extremadura.

El candidato de Vox, Óscar Fernández, obtiene la segunda peor valoración, con un 3,8. El nivel de conocimiento no llega al 29% de los entrevistados.

Con respecto a los candidatos de los partidos regionalistas, el desconocimiento supera el 80%, con lo que su techo electoral depende de la visibilidad y de la campaña que entra, a partir de hoy, en su recta final. Otros datos a extraer de la encuesta es que son los hombres los que votan más a la derecha. El voto masculino es mayoritario para el PP y, sobre todo, para Vox, mientras que las mujeres muestran un perfil más a la izquierda y son también las más indecisas sobre lo que votarán el próximo domingo.

Los jóvenes forman igualmente otra gran bolsa de indecisión. Entre los que dicen tener decidido su voto, la franja de edad entre los 18 y 29 años muestran abiertamente su preferencia hacia Vox, seguidos de cerca por PP y PSOE. Los mayores de 65 se decantan por el partido de Guardiola y solo un 7% votaría a Vox.