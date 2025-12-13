Casos en el PSOE
Sumar exige "una remodelación urgente" del Gobierno para responder a los casos de corrupción
Ernest Urtasun insiste en que el Ejecutivo de Sánchez no se puede permitir el "inmovilismo" frente a esos escándalos
EFE
Barcelona
El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha exigido hoy una "remodelación urgente" del Gobierno para responder a los casos de supuesta corrupción que están afectando al PSOE, y ha insistido en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se puede permitir el "inmovilismo" frente a esos escándalos.
