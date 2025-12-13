Berlanga, expresidente de Enusa y afín a Ábalos, investigado en la trama en torno a Cerdán

El expresidente de la empresa estatal Enusa, el valenciano José Vicente Berlanga, se encuentra investigado en la causa que ha provocado la detención esta misma semana del expresidente de la Sodiedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Garrido, de la exmilitante socialista Leire Díez y del empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar 2000. Esta imputación ha provocado que el PSPV haya abierto un expediente y la suspensión de militancia de manera cautelar hasta que avancen las pesquisas lo que provoca que automáticamente quede fuera de la ejecutiva provincial de Valencia de la que formaba parte.

Berlanga presidió Enusa, la empresa pública encargada de proporcionar uranio para las centrales nucleares españolas, entre 2018 y 2021, gracias a su conexión con José Luis Ábalos, el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, de quien ha sido uno de sus principales aliados en tierras valencianas. Es por ese paso por Enusa por el que aparece investigado dentro de una causa que todavía se mantiene bajo secreto de sumario. Se da la circunstancia de que Leire Díez fue responsable de Comunicación en Enusa entre 2018 y 2021.

La operación desarrollada desde el pasado miércoles por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil amplía así las sospechas de corrupción a otras tres empresas públicas dependientes del Gobierno de Pedro Sánchez: Sepides, Mercasa y Enusa. Todas ellas han sido registradas por orden del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, que esta semana se encuentra en funciones de guardia, informa Ángeles Vázquez.

Situación orgánica

Es por esta presunta trama de corrupción por la que Berlanga está siendo investigado, aunque a diferencia de los citados Díez, Alonso y Fernández, no ha sido detenido. Esta imputación ha provocado que el PSPV le haya suspendido cautelarmente de militancia a la espera de ver cómo evolucionan las investigaciones que realice la Guardia Civil lo que, a su vez, lleva a que "automáticamente" deje de ser miembro de la ejecutiva provincial de Valencia que encabeza Carlos Fernández Bielsa.

"El PSPV-PSOE tras conocer la imputación de Jose Vicente Berlanga, militante de la federación valenciana, ha solicitado su suspensión inmediata de militancia y su dimisión de todos los cargos orgánicos que ostentaba en estos momentos en la provincia de València. Además, se ha solicitado al PSOE la apertura de un expediente disciplinario por los casos que se están investigando. Desde el PSPV-PSOE reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción y seguiremos siendo implacables ante cualquier indicio, denuncia o situación de estas características", señala el comunicado emitido por el partido.

José Vicente Berlanga. / Germán Caballero

Berlanga ha sido uno de los afines a Ábalos en tierras valencianas hasta la caída en desgracia del exministro. Marido de una concejala socialista de Moncada, donde reside, el expresidente de Enusa se había acercado, igual que otros dirigentes anteriormente próximos a Ábalos, a Bielsa, hoy secretario general de la provincia de Valencia. Bielsa incorporó a Berlanga a la ejecutiva provincial en junio de 2024 como secretario de Relaciones Políticas, ejecutiva en la que se mantenía tras el congreso provincial de hace ocho meses en Paterna hasta que se le ha suspendido cautelarmente de militancia.

También le concedió una comisión de servicios en el Ayuntamiento de Mislata, donde gobierna el dirigente provincial, hasta el pasado septiembre cuando regresó a su plaza de funcionario A1 en el servicio Labora de la Generalitat, concretamente, en las oficinas de la avenida del Oeste de València. El propio consistorio de l'Horta Sud ha explicitado este viernes que Berlanga estuvo "de abril a septiembre" en una comisión de servicios con el visto bueno de la Generalitat para "cubrir una vacante necesaria en el ayuntamiento", todo "a través de un proceso legal y transparente" ante el que "pocos meses después de su inicio se decide no renovar".

210.000 euros de sueldo

Enusa es una empresa pública participada en un 60 % por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, y en el 40 % restante por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), que pertenece al Ministerio de Ciencia. Por este trabajo, Berlanga se convirtió en uno de los cargos mejor pagados de todo el sector público: 210.000 euros al año que, según el portal de transparencia se distribuía con 105.000 euros de retribución básica; 42.000 euros de complemento de puesto y otro complemento variable máximo de 63.000 euros.

Previamente, este licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y funcionario de carrera en la Generalitat fue gerente de la Fundación Deportiva Municipal de València con el primer gobierno progresista de Joan Ribó. Ha sido vocal de la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Innovación y la Economía (Fivec) del Ayuntamiento de València, absorbida por la Fundación para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana, también municipal. Fue además consejero general y representante de la Generalitat en Bancaixa desde 1999 hasta 2009. Y asesor del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de València durante una década, desde el 8 de abril de 2005 hasta el 12 de junio de 2015.