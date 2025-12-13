PNV
Aitor Esteban: "O el PSOE consigue detener la hemorragia de escándalos o Sánchez tendrá que convocar elecciones ya"
"No me jugaría el dinero a que el Gobierno aguanta hasta el 2027", apunta el presidente del PNV
EFE
El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha advertido de que "o el PSOE consigue detener esta hemorragia de escándalos o el presidente Sánchez tendrá que convocar elecciones ya, porque así no se puede aguantar año y medio".
Esteban ha intervenido ante la Asamblea General del PNV que ha aprobado en Vitoria los cambios en los estatutos del partido para agilizar su funcionamiento, como limitar a 30 días la duración de las elecciones internas.
Esteban ha explicado que el PNV está preocupado, pero el presidente del Gobierno "debería estar aún más preocupado, la situación se complica sobremanera, las detenciones, procesamientos, las mordidas, las actitudes machistas, dan una sensación de agotamiento y enrarecimiento".
Con ese "goteo de escándalos, más la incapacidad de sacar presupuestos y la mayorías negativas en el Congreso, "la legislatura no tiene muy buena pinta". "No me jugaría el dinero a que el Gobierno aguanta hasta el 2027", ha subrayado.
Además, ha vuelto a reclamar al gobierno de Pedro Sánchez que transfiera a Euskadi las competencias pendientes antes de final de año, como está pactado, y ha dejado abierta la posibilidad de que haya un acuerdo el año que viene entre los partidos vascos para plantear una reforma del estatuto.
Advertencia al PP
Pero, tras las críticas al PSOE, Esteban también ha lanzado una advertencia al PP: "Se lo tienen que hacer mirar. Con Sánchez en horas bajas, un fiscal general condenado, y no es capaz de ser alternativa. Debería preguntarse por qué no consiguen sumar una mayoría alrededor".
El presidente del PNV ha rechazado un acercamiento a los populares: "Con el talante que están demostrando, no nos van a encontrar. A nosotros que no nos miren, y no con esas compañías que tienen", en referencia a Vox.
Además, ha agregado, si hay elecciones, "ya veremos lo que vota la ciudadanía".
También ha tenido críticas hacia Bildu por su "permisividad" con sus juventudes, Ernai. "Se les ve el plumero. (Ernai) quita las banderas españolas de los ayuntamientos del PNV. ¿Por qué no las quitan dónde gobierna Bildu? ¿Por qué no las quitan directamente los alcaldes de Bildu? Porque tienen miedo a las sanciones. Vale ya de numeritos valientes de boquilla".
"A nosotros no nos gusta la bandera española, no es la nuestra, pero la respetamos", ha agregado.
A continuación, ha defendido la manera de hacer política en Euskadi, que "está en las antípodas de Madrid. Parece que el Congreso está a 40.000 kilómetros en vez de a 400".
"Por supuesto que tenemos discrepancias con el PSE -su socio de gobierno-, somos dos partidos diferentes, pero la clave está en el diálogo y la confianza".
