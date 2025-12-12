La operación de la UCO contra el socio de Cerdán y la "fontanera" del PSOE amplía las sospechas de corrupción en otras tres empresas públicas

La operación desarrollada desde el pasado miércoles por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en la que han sido detenidos el empresario Antxon Alonso, -'socio' en la empresa Servinabar 2000 del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán-, la calificada como "fontanera" de este partido, Leire Díez, y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero, amplía las sospechas de corrupción a otras tres empresas públicas dependientes del Gobierno de Pedro Sánchez: Sepides, Mercasa y Enusa.

Precisamente, los agentes de la UCO acudieron este jueves a las sedes de las tres firmas, participadas por la SEPI, en busca de pruebas para determinar las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. En todos los casos han sido objeto de registros para requerir documentación. También han acudido los guardias a la sede de la SEPI.

La UCO pide documentación a SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa tras la detención de Leire Díez / EP

Se da la circunstancia de que Leire Díez fue responsable de Comunicación en Enusa, la sociedad pública encargada de proporcionar uranio para las centrales nucleares españolas. Su actual presidente es el exgerente del PSOE Mariano Moreno. Leire Díez trabajó en la compañía entre 2018 y 2021, siendo su presidente José Vicente Berlanga, que fue cercano al entonces ministro José Luis Ábalos. El nombre de Enusa se suma al de Correos, pues la definida por el fiscal de Anticorrupción Ignacio Stampa como "fontanera" de los socialistas reconoció en un programa de televisión que mientras trabajaba en Correos recopilaba información sobre "las cloacas" junto al empresario Javier Pérez Dolset.

La empresa Sepides

Leire Díez también fue consejera en una ingeniería navarra, Cistec Technology, que también ha recibido la visita de la UCO. La 'fontanera' del PSOE fue nombrada el 7 de octubre de 2021 y su cese fue comunicado al Registro Mercantil el 24 de mayo de 2023, según la documentación que obra en poder de este diario. Sobre este paso de Díez por su consejo de administración, la compañía ha argumentado que ella fue cesada mucho antes, en agosto de 2022, pero su cese no fue inscrito hasta casi un año después.

La firma pública Sepides -integrada en la SEPI- tomó una participación de Cistec del 25,5% en julio de 2021, todavía en plena crisis por la pandemia de covid y cuando la empresa presentaba pérdidas. La presencia de capital público en la firma duró hasta marzo de 2022, cuando Cistec recompró esa cuarta parte de su capital.

Archivo - El socio de Servinabar 200, Joseba Antxon Alonso Egurrola / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Los nombres de estas empresas bajo sospecha se unen a los ya conocidos hasta el momento. La SEPI ya aparece en diferentes informes de la UCO en relación al rescate de la aerolínea Air Europa. De hecho, el fiscal jefe de Anticorrupción incluye en los hechos que le atribuye al exministro José Luis Ábalos la elaboración de una nota de prensa en la que se anunciaba el rescate en beneficio de la aerolínea. Otras empresas públicas que aparecen en el caso Cerdán-Ábalos son Ineco y Tragsatec, que contrataron a la novia del también ex secretario de Organización del PSOE, Jésica Rodríguez; y Logiraíl, que contrató a Claudia Montes, la 'Miss Asturias de más de 30 años'.

En el caso Begoña Gómez permanece imputado por el juez Juan Carlos Peinado el empresario Juan Carlos Barrabés, a quien supuestamente recomendó la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en relación a los contratos de la empresa pública Red.es, que superaron los 10,6 millones de euros.

Despacho de Leire Díez

Entre los lugares a los que acudieron este miércoles los guardias civiles en esta nueva oleada de actuaciones se encuentra un piso del barrio madrileño de Salamanca, que Leire Díez habría utilizado como despacho personal para algunos de los contactos investigados. Además, un bar en Sevilla, un local conocido de la Avenida Marie Curie de la capital andaluza, junto a la esfera del Parque Científico y Tecnológico de La Cartuja. Vicente Fernández, el expresidente de la SEPI, figura como administrador único de la empresa que rige el bar, que actualmente sirve desayunos y comidas y cuyas cuentas pudieron servir para blanqueos de dinero obtenido por la trama.

La detención de Antxon Alonso cierra uno de los círculos de investigación sobre la corrupción de la trama Koldo, al tiempo que se abre otro con numerosos registros que este jueves han sucedido a las detenciones y de los que los instructores esperan obtener nuevas confirmaciones. En esta jornada los agentes de la UCO han realizado 19 registros en diferentes empresas, algunas por las que pasó Leire Díez y otras, a la postre, vinculadas a la mercantil navarra atribuida a Alonso y Cerdán.

Archivo - El diputado del PSOE, Santos Cerdán, comparece en el Senado / Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

Los delitos por los que se ha llevado a cabo este nuevo golpe de la UCO a la trama Koldo-Cerdán son cuatro: malversación, prevaricación, tráfico de influencias e integración en organización criminal.

En funciones de guardia

La operación se ha desarrollado por orden del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, que esta semana se encuentra en funciones de guardia. Una vez desarrollados los registros, el instructor tendrá que enviar a reparto la causa, informa Ángeles Vázquez.

Según han informado a esta redacción fuentes próximas a la investigación, los registros se han practicado en Madrid, Sevilla y Zaragoza, en este último caso en la sede de la empresa Forestalia; y están relacionados con el círculo de firmas que rodean a la mercantil que la UCO vincula a Cerdán y a su supuesto socio Antxon Alonso, a quien Koldo García llamaba con el apelativo de 'Guipuchi'.

Las fuentes mencionadas han añadido que no está previsto nuevos detenidos en esta nueva fase de las diligencias del Instituto Armado. No obstante, se trata de una operación en marcha en la que también participa la Fiscalía Anticorrupción. Fuentes jurídicas avanzan que los detenidos pasarán a disposición judicial este sábado a las 10 horas.