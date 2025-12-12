Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Moncloa

El PSOE no se plantea la remodelación del Gobierno que pide Yolanda Díaz

Una reunión del Consejo de Ministros.

Una reunión del Consejo de Ministros. / EP

EFE

Madrid

El Gobierno reconoce el derecho de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a opinar sobre la necesidad de una remodelación profunda del Ejecutivo, pero no comparte su idea y recuerda que los cambios en el gabinete son una prerrogativa exclusiva del presidente Pedro Sánchez

Fuentes del Gobierno consultadas por EFE destacan además que ningún ministro está implicado en los casos de presunta corrupción o acoso que están saliendo a la luz.

