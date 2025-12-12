La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha desliza irregularidades en las primarias que ganó Sánchez

La consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha y secretaria de Política Municipal del Partido Socialista en la región, Sara Simón, ha arremetido este viernes contra el secretario general, Pedro Sánchez, por los últimos casos de corrupción y acoso sexual que salpican al partido. También poniendo en duda la legitimidad de su elección como líder en las primarias del PSOE, al asegurar que se inflaron los censos de votantes, al menos en la provincia de Guadalajara.

Simón ha realizado estas manifestaciones en Toledo, tras ser preguntada por la reunión de este viernes en Ferraz, donde la dirección ha convocado a las responsables de Igualdad del PSOE para abordar las denuncias internas de acoso hacia el exmilitante socialista y ex asesor en Moncloa, Francisco Salazar.

Censos inflados

"Cuando estábamos en el proceso de primarias para elegir a nuestro secretario general, en el que se enfrentaba el compañero Pedro Sánchez con la compañera Susana Díaz y el compañero Patxi López, veíamos en nuestra provincia cómo había agrupaciones en las que, de repente, en los censos aparecían 30 o 40 personas que no sabíamos de dónde --venían--", ha denunciado.

"Obviamente, eso en ese momento no se pudo denunciar porque no sabíamos cómo habían ocurrido estas cuestiones ni tampoco quién era el responsable, pero eran comportamientos que llamaban mucho la atención. Y ahora, con todo lo que está pasando, con todo lo que está saliendo a la luz, con todo lo que estamos viendo, pues a lo mejor se explican muchas cuestiones de cosas que pasaban en ese momento", ha aseverado.

Preguntada sobre si con estas acusaciones cuestiona la legitimidad de la elección de Sánchez como líder del partido, tras asegurar que pasó en "otros sitios", ha alegado no tener pruebas para responsabilizar a alguien de manipular los censos.

"No tengo pruebas, pero fue un hecho que ocurrió. Sé lo que pasó en mi provincia en aquel momento, se escucharon muchas cosas. Puedo decir que era una realidad, que en agrupaciones en las que había cinco personas militando, de repente había 40. No sabemos cómo sucedió aquello y creo que fue un hecho que ocurrió en otros sitios, porque desde luego que ha habido más compañeros y compañeras que lo han hecho visible".

A preguntas de los medios, la responsable del PSOE de Castilla-La Mancha, que ha insistido en que aquello era "público y notorio", ha apuntado que lo trasladaron "a los órganos que se tenía que trasladar sin recibir explicaciones al respecto.