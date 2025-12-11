La UCO registra la sede de Forestalia en Zaragoza tras la detención de Leire Díez

La Unidad Central Operativa (UCO) ha entrado este jueves por la mañana en la sede de Forestalia en Zaragoza para realizar un registro de las oficinas en el marco de una operación ordenada por la Audiencia Nacional tras la detención, este pasado miércoles, de la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, por presuntas irregularidades en contratos públicos que ahora están bajo sospecha, según informan fuentes de las pesquisas a esta redacción.

Además, la investigación abierta ha incorporado un tercer detenido que fue arrestado también este miércoles, en Vizcaya. Se trata del empresario Antxon Alonso que, según la investigación del caso Koldo, es socio en la empresa Servinabar 2000 del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Los empleados abandonan el edificio

En el caso del registro realizado en la sede de Forestalia en Zaragoza, se enmarca en una intervención que se están realizando en varias empresas españolas vinculadas a Servinabar, la empresa relacionada con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en el marco de la investigación abierta en la Audiencia Nacional.

La UCO lleva cerca de una hora dentro de la sede de Forestalia, gigante aragonés de energías renovables por su presunta vinculación con la trama de Santos Cerdán y Leire Díez. La normalidad sigue instalada en la puerta del edificio que aloja a Forestalia. Repartidores a domicilio y trabajadores de otras empresas con sede en Coso 33 entran y salen, manteniendo sus tareas de diario. En su interior, la Guardia Civil registra las tres plantas en las que la empresa tiene sus oficinas. No se permite el acceso a estas localizaciones.

En torno a las 11.00 horas, los empleados de Forestalia han abandonado el edificio, una acción requerida por los propios agentes de la Guardia Civil que están realizando el registro en la empresa situada en la plaza España de Zaragoza.

La situación es tan calmada que muchos de los trabajadores de los edificios ni siquiera han detectado la presencia de los agentes de la UCO. En la pausa del cafecito varios de estos empleados admitían que “no se ha notado nada" y algunos otros destacaban haberse enterado por los medios de comunicación del inicio del registro.

No hay detenciones

Estos registros se están produciendo en empresas instaladas en Madrid, Sevilla y Zaragoza, y según ha podido saber El Periódico de Aragón, en todos los casos están relacionados con su supuesta vinculación a la mercantil que la UCO relaciona con Cerdán y su supuesto socio Antxon Alonso, a quien Koldo García llamaba con el apelativo de 'Guipuchi', y que ha sido arrestado en Vizcaya.

Las citadas fuentes han añadido, en declaraciones a Europa Press, que no hay previstos detenidos en esta nueva fase de las diligencias del Instituto Armado. Se trata de una operación en marcha en la que los agentes han actuado por orden de la Audiencia Nacional, en el marco de una causa que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, bajo secreto de sumario y en la que también participa la Fiscalía Anticorrupción.