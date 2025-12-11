La UCO detiene a una tercera persona y realiza registros en varias empresas tras el arresto de Leire Díez y el expresidente de la SEPI

Una tercera persona ha sido detenida en la misma operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la que fueron arrestados la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández por contratos públicos bajo sospecha, según informan fuentes de las pesquisas a esta redacción.

Este tercer detenido fue arrestado este miércoles, en su caso en Vizcaya, según han informado fuentes próximas a la investigación, que no han facilitado su identidad.

Este jueves los agentes de la UCO están realizando varios registros en empresas vinculadas a Servinabar, la empresa vinculada al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en el marco de la investigación abierta en la Audiencia Nacional en la que fueron arrestados la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Madrid, Sevilla y Zaragoza

Según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, los registros se están practicando en Madrid, Sevilla y Zaragoza, en este último caso en la sede de la empresa Forestalia; y están relacionados con firmas vinculadas a la mercantil que la UCO vincula a Cerdán y a su supuesto socio Antxon Alonso, a quien Koldo García llamaba con el apelativo de 'Guipuchi'.

Las citadas fuentes han añadido que no hay previstos detenidos en esta nueva fase de las diligencias del Instituto Armado. Se trata de una operación en marcha en la que los agentes han actuado por orden de la Audiencia Nacional, en el marco de una causa que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, bajo secreto de sumario y en la que también participa la Fiscalía Anticorrupción.