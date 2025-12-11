Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Supremo abre juicio oral contra Ábalos y Koldo por la venta de mascarillas y les impone una fianza de 60.000 euros

El magistrado asegura así que el alto tribunal se encargue del enjuiciamiento, aunque el diputado suspendido renunciara al escaño

José Luis Ábalos, a la salida del Tribunal Supremo.

José Luis Ábalos, a la salida del Tribunal Supremo. / José Luis Roca

Ángeles Vázquez

Ángeles Vázquez

Madrid

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente no se ha hecho de rogar y solo un día después de que la Sala de Apelación confirmar el auto de transformación de las diligencias (equivalente al de procesamiento) ha abierto juicio oral contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, a los que mantiene en prisión, pero impone una fianza de 60.000 euros para asegurar las cantidades a las que pueden ser condenados.

Con esta decisión, el magistrado asegura que aunque Ábalos quisiera renunciar al escaño el juicio por las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia por organismos dependientes de Transportes se juzgará en ele alto tribunal.

