Los peritos discrepan ante el juez Puente sobre si los audios de Koldo han sido manipulados

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha tenido oportunidad de oír por su propia boca las explicaciones de los distintos peritos que han tenido la posibilidad de examinar los audios que se intervinieron en distintos dispositivos a Koldo García. Se trata de dos parejas de guardias civiles y de los propuestos por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que resultó imputado en la causa tras conocerse las conversaciones que mantuvo con el exasesor del exministro José Luis Ábalos.

Fuentes presentes en la comparecencia, que ha coincido con la apertura de juicio oral dictada por el magistrado contra Ábalos y Koldo en el caso de las mascarillas, han señalado que todos los expertos se han ratificado en sus respectivas conclusiones: los agentes, negando la manipulación y los propuestos por la defensa, defendiendo lo contrario. No obstante, fuentes jurídicas han señalado que una pareja de los expertos de la Unidad Central Operativa (UCO) han admitido que, aunque ellos no lo habían detectado, existiría la posibilidad de que se hubiera producido una manipulación a través de inteligencia artificial.

Ello, porque las mismas fuentes han señalado que los audios se encontraban en la nube, que es de donde fueron recogidos por los agentes, lo que permitiría una manipulación que ellos no la han detectado en ningún audio.

Sin preguntas sobre Pegasus

El juez Puente no ha dejado preguntar al abogado que ejerce la dirección de la acusación popular en relación con la presunta vinculación de los peritos propuestos por Cerdán con el PSOE, ni a las defensas sobre la instalación del software Pegasus ni sobre supuestas alteraciones en la cadena de custodia.

En su informe los guardias civiles señalaron que "no se han identificado trazas que evidencien alteraciones, manipulaciones o comportamientos anómalos" que apunten a ninguna manipulación en las grabaciones analizadas, por lo que, a su juicio, "no se han obtenido argumentos que desvirtúen la hipótesis de autenticidad".

El dictamen de los agentes, de carácter muy técnico, se detenía en distintos archivos. Señala que no habían apreciado "argumentos que desvirtúen la hipótesis de autenticidad" de seis de ellos, aunque en otros dos aparecía una "diferente tasa de bits y frecuencia de muestreo que el resto de archivos" y admitían una "inconsistencia de fecha del equipo con trazabilidad temporal directa".

Por su parte, los expertos propuestos por Santos Cerdán afirmaban en su propio informe, "de manera irrefutable", que los archivos de audio con sus conversaciones con el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos "fueron procesados, reconstruidos, transferidos o manipulados en un momento posterior, quedando descartada su supuesta originalidad".

El análisis de la calidad técnica de los audios evidencia que estos "no reúnen los requisitos mínimos exigidos para una identificación biométrica de locutor", puesto que presentan niveles bajos de relación señal-ruido, pérdidas de frecuencia y solapamientos acústicos que comprometen la fiabilidad del análisis vocal. "Las comparaciones efectuadas mediante tecnología especializada (Phonexia Voice Inspector) demuestran que no existe coincidencia suficiente entre los fragmentos atribuidos a un mismo hablante, ni entre los audios que motivan la identificación policial", agrega el documento.