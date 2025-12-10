Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desde prisión

Ábalos pide votar telemáticamente desde la cárcel

Archivo - El diputado José Luis Ábalos durante una sesión plenaria en el Congreso d / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Archivo - El diputado José Luis Ábalos durante una sesión plenaria en el Congreso d / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

May Mariño

Miguel Ángel Rodríguez

José Luis Ábalos todavía diputado por Valencia adscrito al Grupo Míxito, ha solicitado poder votar en el pleno del Congreso para las posibles votaciones que se produzcan en la jornada de hoy o de mañana.

Lo hace asegurando que todavía tiene sus "prerrogativas parlamentarias intactas" y lo hace al amparo del artículo 82.2 del Reglamento que reconoce el supuesto de “situaciones excepcionales de especial gravedad”, no especificándose el motivo de dicha situación excepcional.

TEMAS

