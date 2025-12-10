Desde prisión
Ábalos pide votar telemáticamente desde la cárcel
José Luis Ábalos todavía diputado por Valencia adscrito al Grupo Míxito, ha solicitado poder votar en el pleno del Congreso para las posibles votaciones que se produzcan en la jornada de hoy o de mañana.
Lo hace asegurando que todavía tiene sus "prerrogativas parlamentarias intactas" y lo hace al amparo del artículo 82.2 del Reglamento que reconoce el supuesto de “situaciones excepcionales de especial gravedad”, no especificándose el motivo de dicha situación excepcional.
