Vox rechaza darle un "cheque en blanco" a Azcón y el Gobierno de Aragón accede a una segunda reunión: "Va a ser o sí, o no"

Después de la cita con el PAR y Teruel Existe, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, se reunía con el portavoz parlamentario de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, quien fuera su vicepresidente hasta el verano de 2024 y de quien depende enteramente para poder sacar adelante las cuentas o el techo de gasto. El órdago del PSOE, que le plantea al Gobierno de Aragón sacar adelante el techo de gasto y negociar las cuentas para evitar depender de Vox, no ha surtido efecto en el Pignatelli, que sigue la hoja de ruta que ya tenía marcada.

Las malas relaciones entre PP y Vox han ido tensando la cuerda y dificultando cualquier tipo de acuerdo previo, con la incógnita de cuál iba a ser la respuesta de Vox a la llamada del PP para sacar adelante el Presupuesto de 2026 o convocar elecciones anticipadas en Aragón por primera vez en la democracia. Después de una reunión de una hora y media, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro ha confirmado que habrá una "segunda reunión" con Vox a finales de semana, el jueves o el viernes, para tomar una decisión definitiva. "Será o sí, o no", ha dejado claro Bermúdez de Castro.

La ultraderecha, de momento, no ve factible el acuerdo. "No le vamos a dar un cheque en blanco", ha reiterado Nolasco en la rueda de prensa posterior a la reunión con Azcón, que se ha alargado durante hora y media, la más extensa de las celebradas en la jornada de este martes con los hipotéticos socios del PP. El portavoz parlamentario de Vox ha reconocido que "la distancia es lejana" entre ambas formaciones y que el encuentro con el presidente no ha servido ni para alejar ni para acercar posturas. "Estamos igual", ha dicho.

Nolasco ha centrado su discurso en comparar la situación en Aragón y la Comunidad Valenciana, donde los populares sí llegaron a un pacto con Vox para hacer presidente de la Generalitat a Juan Francisco Pérez Llorca, que asumió prácticamente de manera íntegra los postulados de la extrema derecha.

El portavoz de Vox en Aragón le ha trasladado un dosier al presidente con las mismas peticiones que incluía el pacto a la valenciana, más control migratorio, rechazo a la Agenda 2030 y recortar subvenciones a organizaciones como Cruz Roja que trabajan en la acogida de migrantes. "Si lo que el presidente Azcón quiere es un cheque en blanco, no lo va a tener", ha subrayado Nolasco, que tampoco ha dejado claro si están dispuestos a renunciar a algunas de sus líneas rojas para negociar o hacer avanzar la negociación de los presupuestos. "En una negociación es normal que todos nos tengamos que dejar pelos en la gatera", ha reconocido, sin definir cuáles serían las partes irrenunciables de esa propuesta que ha dejado en la mesa del presidente aragonés.

Sí que le ha reclamado el líder de la ultradercha conocer "el proyecto completo de presupuestos, los más de 7.000 folios". "Lo que vimos el otro día fue un Power Point con unas líneas generales, pero no los presupuestos, y por tanto no se pueden estudiar las cuentas autonómicas ni adoptar decisoines responsables sin conocer los gastos plurianuales", ha defendido.

Además, ha propuesto realizar reuniones consejería por consejería, establecer un calendario de citas que permitiera avanzar en la negociación. "No proponemos nada que no haya firmado el PP a escasos kilómetros de aquí", ha zanjado Nolasco, que ha reiterado que sus propuestas son "legales" y que, prueba de ello, es que "se van a hacer en Valencia".

En el turno de preguntas, Nolasco ha llegado a decir que el presupuesto presentado por el PP se ha elaborado "para contentar al PSOE" y ha asegurado, incluso, que parece que el presidente Azcón "sea de Podemos" por negarse a rechazar de plano el Pacto Verde Europeo y querer mantener la financiación pública de sindicatos y organizaciones sociales que trabajan en la acogida de personas migrantes.

Así, ha constatado que hay "mucha distancia" entre unos postulados y otros, pero no ha dejado de declararse "optimista" ante un hipotético acuerdo.

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, valorando la reunión con Vox. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Propuestas inasumibles

El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, que ha ejercido de portavoz del Ejecutivo en esta ronda de contactos, ha reconocido que las posturas entre quienes fueran socios en 2023 "están alejadas" y que "muchas de las propustas de Vox son inasumibles porque son ilegales". Tanto, ha dicho Bermúdez de Castro, que "para que a Vox le gustara el presupuesto de 7.000 folios que hemos presentado, habría que cambiar 6.999".

Es poco optimista Bermúdez de Castro en que la reunión prevista para finales de semana pueda cambiar el ritmo y evitar el adelanto electoral en Aragón. Y ya ha avisado de que será la última y tras ella, se verá si hay presupuestos o adelanto electoral. "Los ciudadanos no pueden ser partícipes de una negociación retransmitida en directo. El presupuesto es muy bueno y no se puede hacer una revolución", ha considerado.

Y ha recalcado esas diferencias con Vox: "Para una persona para la que el presupuesto es del PSOE y el presidente es de Podemos, entiendo que para hacer un presupuesto acorde a lo que piensa Vox, habría que cambiar 6.999 folios de los 7.000 que dice que tiene el presupuesto".

Con todo, son el PP y el Gobierno de Aragón quienes manejan los tiempos y las decisiones para aprobar un presupuesto, alargar la negociación o pulsar el botón del adelanto electoral. Y han decidido que hay una segunda oportunidad con Vox, y que será la última. Este miércoles, tan solo el PSOE y Podemos acudirán a su cita con el presidente después del plante de IU y Chunta Aragonesista. Cada cual diseña su estrategia para la inminente campaña electoral.