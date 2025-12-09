Última hora y reacciones a la sentencia del fiscal general del Estado, en directo

El Tribunal Supremo ha sustentado la condena a inhabilitación del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz tanto en la filtración a la prensa del correo con la admisión de dos delitos contra Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso como en la nota de prensa que emitió la Fiscalía el 14 de marzo de 2024.

El Alto Tribunal ha hecho pública este martes -19 días después de adelantar el fallo- la sentencia en la que impone a García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados, y que cuenta con el voto particular de dos magistradas, que apoyaban la absolución.

Dos juezas del TS no ven pruebas contra el fiscal: "Se desmintió una acusación falsa" La sentencia que inhabilita al fiscal general del Estado cuenta con el voto particular de dos magistradas que no ven pruebas para condenar a Álvaro García Ortiz por revelar datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y apuntan a que "se desmintió una acusación falsa de actuación ilícita de la Fiscalía". El voto particular de las magistradas Susuna Polo y Ana Ferrer, que acompaña a la sentencia condenatoria, apuesta por absolver al fiscal de un delito de revelación de secretos al considerar que no ha quedado acreditado que fuese él, de forma directa o a través de un tercero, quien filtró a la prensa el correo en el que el abogado de Alberto González Amador admitía la comisión de dos delitos fiscales.

El Gobierno guarda "respeto" ante la sentencia que condena al fiscal general del Estado "Respeto". A ello se aferra el Gobierno tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo en la que se condena a Álvaro García Ortiz. Se trata de una primera reacción desde el Ejecutivo tras conocerse la sentencia en la que se explican los argumentos por el que se condenó al fiscal General del Estado y que ha supuesto la salida de García Ortiz de este cargo.

El Supremo condena al fiscal general porque "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito" El Tribunal Supremo ya ha hecho pública la sentencia por la que condena a dos años de inhabilitación al último fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como autor de un delito de revelación de datos reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La resolución incide en que "el fiscal general no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito".

Iván Gil Bolaños pide "respeto al Supremo" mientras defiende su discrepancia por el fallo contra el fiscal general El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha reclamado "respeto al Supremo y al fallo" contra el fiscal general para negar que el Gobierno esté atacando a los jueces. Con todo, ha encajado esta llamada al respeto con su "discrepancia" durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Mariano Alonso Freire Feijóo, a Sánchez: "Más pronto que tarde, se rodará una serie sobre cómo degeneró España en estos años. Le adelanto el título: 'Anatomía de un farsante'" Alberto Núñez Feijóo culminó su pregunta parlamentaria al presidente del Gobierno con una alusión a la serie ‘Anatomía de un instante’, sobre el 23-F. Aunque al acabarse su tiempo no se le pudo escuchar por la megafonía del hemiciclo. “Más pronto que tarde, se rodará una serie sobre cómo degeneró España en estos años. Le adelanto el título: 'Anatomía de un farsante'” le espetó, tras referirse tanto a la posible entrada en prisión del ministro Ábalos como a la condena la semana pasada a Álvaro García Ortiz.

Feijóo a Sánchez: "Cada vez es más peligroso para la democracia española" El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de ser cada vez "más peligroso para la democracia española". Porque, expuso, "llama mentiroso" al Tribunal Supremo pese a que dijo que los "respetaría" y no aborda los problemas que tienen los españoles. "Pero qué normalidad garantiza usted si solo está aquí de cuerpo presente porque su mente la tiene a las puerta del Supremo" y porque "lo que realmente (le) inquieta, es que se vuelvan a abrir puertas de la prisión", en referencia a la vistilla de mañana a la que se nefrenta el exministrro José Luis Ábalos y que puede llevarlo a la cárcel. "Usted es el único de la cuadrilla que está en libertad", remachó.

Iván Gil Sánchez se muestra "convencido" de que el TC anulará la sentencia al fiscal general: "El tiempo pondrá las cosas en su sitio" El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a apuntar a un recurso al Tribunal Constitucional contra el fallo condenatorio al fiscal general. "España cuenta con un sistema garantista y estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio", ha asegurado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso. "Entre la verdad y la mentira, este Gobierno va a estar siempre con la verdad", aseveró.

May Mariño Feijóo preguntará a Sánchez por la condena al fiscal general y su "inocencia" La condena de Álvaro García Ortiz y el relevo al frente de la Fiscalía General del Estado acaparará los focos de la sesión de control al Gobierno en el Congreso que empezará a las 09.00. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cambió la pregunta que tenía prevista para el jefe del Ejecutivo una vez que se conoció la condena del Tribunal Supremo contra García Ortiz. El Gobierno aceleró los plazos para llegar a este momento con el escudo de la propuesta de Teresa Peramato -aprobada ayer en el Consejo de Ministros- como nueva fiscal general y así intentar cerrar esta crisis lo antes posible.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronuncia mañana sobre la idoneidad de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, poco después de que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, responda en el Pleno del Congreso a dos interpelaciones de PP y Vox sobre la condena por revelación de secretos a su antecesor, Álvaro García Ortiz.