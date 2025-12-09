Sentencia FGE
El Gobierno guarda "respeto" ante la sentencia que condena al fiscal general del Estado
Después de que el Supremo haya condenado al fiscal general porque "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito"
"Respeto". A ello se aferra el Gobierno tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo en la que se condena a Álvaro García Ortiz.
Se trata de una primera reacción desde el Ejecutivo tras conocerse la sentencia en la que se explican los argumentos por el que se condenó al fiscal General del Estado y que ha supuesto la salida de García Ortiz de este cargo.
En el Gobierno esperan a leerla para hacer más valoraciones, a tenor de que la sentencia se ha conocido escasos minutos antes de que comenzar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Noticia en elaboración
- Usuarios del bus en Ibiza sin residencia legal dejan de tener acceso a la gratuidad
- Rafael Triguero, alcalde de Ibiza: «Los dos asentamientos más grandes de la ciudad están en el juzgado»
- Fraude en la gratuidad del transporte público de Ibiza: 'Turistas intentaban sacarse las tarjetas
- Unas antenas agrietan el techo de un edificio en Ibiza y amenazan con derrumbarlo
- El día en que en las calles de Ibiza se habla en guaraní
- Dos heridos al colisionar un descapotable de alta gama con un turismo en Ibiza
- Navidad en Ibiza: Vuelve el belén más innovador en pleno Dalt Vila
- Un agrónomo de Ibiza huye del golpe de Estado de Benín