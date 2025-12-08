El PP citará a Salazar en la comisión Koldo del Senado y acusa a Sánchez de ser "dañino" para las mujeres

El PP no deja pasar ninguna ocasión para hacer uso de la comisión de investigación del Senado sobre las presuntas tramas de corrupción que afectan a Pedro Sánchez. Este lunes, la portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, ha anunciado que su partido citará al que fuera exasesor de Moncloa Francisco Salazar, sobre quien pesan varias denuncias por acoso sexual. En este sentido, García ha acusado a Sánchez de ser "el más corrupto y el más dañino para las mujeres de toda la democracia".

En unas declaraciones grabadas que ha compartido el PP, García ha denunciado que Sánchez está protagonizando un "nuevo caso de encubrimiento" y también ha cargado contra la decisión adoptada el domingo por Moncloa de cesar al que fuera 'número dos' de Salazar, Antonio Hernández, que ocupaba el cargo de director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno. "Sánchez quiere silenciar el escándalo sexual con ceses de segunda o tercera, que llegan muy tarde y se quedan muy cortos", ha dicho.

La portavoz de los populares ha insistido en casi media decena de ocasiones en que el Ejecutivo está intentando "esconder este escándalo". Es por ello que usarán la mayoría absoluta de la que el PP goza en la Cámara Alta para citar a Salazar. No obstante, aún habrá que esperar varias semanas, ya que primero se deberá convocar una reunión de la comisión para aprobar su comparecencia y después llamarlo a declarar al Senado. Así, todo apunta a que Salazar no comparecerá hasta el próximo año, aunque los populares podrían pisar el acelerador y tratar de citarlo la próxima semana, en plena campaña electoral en Extremadura.

Un "putero" y un "acosador"

Entre sus acusaciones, García ha llegado a decir que el presidente del Gobierno es "el más corrupto y el más dañino para las mujeres de toda la democracia". A este respecto, ha recordado la polémica con la ley del 'solo sí es sí', la crisis de las pulseras antimaltrato y el "uso político de la prostitución" que ha hecho. Además, ha acusado a Sánchez de haber llegado a la secretaría general del PSOE de la mano de un "putero" y un "acosador".

"Esto es el sanchismo. El poder como forma de impunidad, ya sea para acosar a las mujeres o para montar una red corrupta con la que pagar favores y financiar el partido, incluso", ha afirmado, pese a que en ningún momento los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han sostenido que el PSOE se haya financiado de manera ilegal. Aun así, ha recalcado que todo el "círculo" que rodea a Sánchez es "una trama corrupta".

Próximas citas

A la espera de que se cite a Salazar, la comisión de investigación del Senado se reunirá dos veces esta semana. La primera, el miércoles, para la comparecencia del exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio por el caso Begoña Gómez. La segunda, el jueves, cuando será el turno del empresario Juan Carlos Barrabés para que explique las supuestas reuniones que mantuvo con Sánchez y su esposa.