El jefe de gabinete de Mazón influyó en el Es Alert de las 20.11 horas: "Salo, de confinar nada, por favor"

El as judicial que la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ha guardado en la manga desde desde el 10 de marzo de 2025 resultó ser una bomba informativa. Pradas está investigada desde hace nueve meses en la causa de la dana porque ostentó el mando único de la emergencia del 29 de octubre (29-O) de 2024 desde las 15 horas. En ese momento se decretó el nivel de emergencia 2 por el desbordamiento del río Magro en Utiel, donde fallecieron seis personas. Cuando declaró como investigada el 11 de abril ante la jueza de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, entregó un acta notarial con las llamadas que realizó el 29 de octubre. Y que sirvieron de brújula para averiguar a quién llamó y a quien consultó en el exterior del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia), donde ella era la máxima autoridad.

Tras nueve meses como investigada y espoleada por "las mentiras" que le escuchó decir a Mazón en las entrevistas que concedió por el 9 d'Octubre, la exconsellera ha entregado a la causa de la dana un acta notarial con los mensajes que intercambió con Carlos Mazón y su jefe de gabinete José Manuel Cuenca en las horas clave del 29 de octubre (29-O) de 2024. No incluye todos los mensajes del 29-O, sino las horas seleccionadas por la exconsellera. De 11.32 a 20.19 horas del 29 de octubre. Y desde las 14.25 a las 20.22 horas en el caso de José Manuel Cuenca.

El primer mensaje de Pradas a Mazón lo envía a las 11.32 horas del 29 de octubre, con una detallada descripción sobre las lluvias, alertas decretadas, los primeros rescates e intervenciones. La entonces consellera de Justicia e Interior informa al president: "Estoy en comunicación con Pilar Bernabé. Lo que más preocupa ahora es zona Ribera Alta, barranco Pollo (sic, porque se escribe Poyo) y río Magro, acabamos de decretar alerta hidrológica en municipios de esa zona". Y acaba el minuto y resultado de la emergencia a las 13.05 con "la buena noticia del día: todo parece indicar que mañana firmamos preacuerdo con bomberos forestales". Carlos Mazón contesta la batería de cuatro mensajes de su consellera, media hora después -a las 13.34 horas- con un "cojonudo" al reporte sobre la emergencia. Y un "biennnnnnnnnnnn" al acuerdo de los bomberos.

Salomé Pradas vuelve a informar a las 14.11 horas a Mazón sobre la grave situación que se ya se vivía en Utiel (donde murieron seis personas por el desbordamiento del Magro). "La cosa se complica en Utiel". Mensaje que ya no obtiene respuesta por parte del jefe del Consell, que antes de las 15 horas ya estaba en el restaurante El Ventorro. Pradas había recibido la orden del jefe de gabinete de Mazón de no molestar al president (orden que, si se dio por mensaje, no se incluye).

A partir de ese momento la consellera mantiene informado a José Manuel Cuenca (que ese día viajó a Xàtiva, de donde no pudo volver el 29-O por la dana). "La cosa se complica en Utiel", informa Pradas a Cuenca a las 14.26 horas del 29 de octubre a Cuenca. "¿De lluvia?", pregunta él. "El río, se está desbordando". "Vale. Ostias (sic)", responde él en ese mismo minuto. La emergencia se complicaba por minutos. A las 14.52 horas insiste: "Pasamos a Nivel 2 en Utiel-Requena. PMA (Puesto de mando avanzado) en Requena. Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) en Centro de Emergencias". A lo que Cuenca le contesta en el mismo minuto: "El alcalde de Utiel lo tienes controlador (sic)". "Sí. Activamos UME", le responde la consellera. A esa hora comenzaba Mazón la comida en el restaurante El Ventorro que se prolongó durante cuatro horas.

Más de una hora después, Pradas vuelve a dar detalles a Cuenca a las 16.04 horas. "Cecopi a 17h en l'Eliana. Hemos movilizado recursos de rescate hacia Utiel-Requena incluida la UME. Centro de recepción de medios en Requena". Los peores pronósticos llegaron a las 16.28 horas. "Nos informan de un fallecido en Utiel", advirtió Pradas a Cuenca. El jefe de gabinete reenvió a la consellera a las 16.43 un mensaje de Carlos Mazón, que escribó desde el restaurante "El Ventorro". "Igual a las 19 hrs (sic) vamos a 112". Mensaje que Cuenca identifica como escrito por el "presi". "Perfecte", responde Salomé Pradas a las 16.47 horas, doce minutos antes de iniciarse el Cecopi.

La consellera no intercambió mensajes con Mazón desde las 14.11 horas. Sólo consta en el teléfono de Pradas una llamada perdida de Mazón a las 20.19 horas de la tarde. Y una llamada de 37 segundos del president, nueve minutos antes de llegar al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana donde se celebraba el Cecopi.

"Salo, de confinar nada, por favor"

Más relevantes y con un posible recorrido judicial son los mensajes de Pradas con el jefe de gabinete de Mazón. "La cosa se complica en Utiel", informa Pradas a Cuenca a las 14.25 horas del 29 de octubre. "¿De lluvia?", pregunta él. "El río, se está desbordando". "Vale. Ostias (sic)", responde él de inmediato. Ambos intercambian más mensajes sobre el operativo a lo largo de la tarde, hasta que el jefe de gabinete de Mazón (secretario autonómico) da una orden a la consellera de Justicia e Interior y mando único de la emergencia en ese momento. "Salo (...) De confinar nada, por favor. Calma". A lo que Salomé Pradas le responde. Están las cosas muy mal (...) Desbordamientos por toda la provincia". Aunque José Manuel Cuenca seguía oponiéndose. "Ya mujer. Pero confinar una provincia es una barbaridad. Una cosa es zonificar (...) Comarcas (...) Pero no toda la provincia".

La responsable de la emergencia informa al jefe de gabinete de Mazón que van a enviar "mensaje de precaución" a todas las comarcas [de la provincia de València]. José Manuel Cuenca incluso dicta las comarcas afectadas: "Ribera Alta, Hoya de Buñol, Ribera Alta, Costera. En fin. Pero no toda la provincia", escribe a las 19.56 horas. Pradas le insiste que "poco se queda fuera. Y comunicaciones afecta a todos. Estamos en ello. Confinamiento áreas afectadas. Y alejamiento (subir plantas) unos cuantos municipios".

La respuesta enciende al jefe de gabinete de Mazón. "Salomé, per a confinar hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado. La delegada. Calma", le asegura Cuenca, al desconocer que el plan de inundaciones sí prevé el confinamiento en caso de emergencia. Y es lo que le responde Pradas. "Sí. Pero confinamiento podemos decretar por ley de emergencias".

El secretario autonómico insiste en despejar la idea del confinamiento. "Llévate aço del cap per favor. Tranquila che", asegura mezclando el castellano y el valenciano. "Ja aplega el presi", informa a la consellera de Justicia e Interior.

A lo que Salomé Pradas remite un audio al jefe de gabinete de Mazón en el que relata, en valenciano, las medidas que van a adoptar: "Son tres medidas diferentes. Hemos pedido evitar el desplazamiento por toda la provincia de València. Y vamos a decretar el confinamiento en la Ribera Alta, Baja, Horta Sud y Hoya de Buñol. Y dentro de esas comarcas pediremos que se eleven a pisos superiores en aquellas que estén próximas a entornos de ríos y barrancos". En este audio remitido por Pradas a Cuenca a las 20.15 horas(aunque de fonde se escucha la alerta enviada a las 20.11 horas), adelanta el mensaje Es Alert que se enviará a las 20.57 horas en el que ya se pedía que subieran a las partes altas en zonas cercanas a ríos y barrancos. Pradas lo complementa con tres mensajes más: "La confederación va a decretar nivel 3", adelanta la consellera a Cuenca, en referencia al nivel 3 de emergencia en la presa de Forata (ubicada en Yátova, en la cuenca del río Magro) y que se temía pudiera desmoronarse. En esta presa gestionada por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) llegaron a entrar 2.200 metros cúbicos por segundo aunque la estructura hidráulica logró laminar o reducir el caudal de salida a 1.100 m3/seg. Aún así, un total de 16 personas fallecieron por los desbordamientos del río Magro.