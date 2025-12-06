Feijóo: “Junts ha sido un kleenex toda la legislatura”

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, en conversación con los periodistas en la recepción en el Congreso de los Diputados con motivo del 47 aniversario de la Constitución, se ha mostrado muy crítico con Junts per Catalunya y su papel desde que en 2023 invistió con sus votos a Pedro Sánchez. “Junts ha sido un kleenex toda la legislatura”, ha asegurado al respecto, añadiendo que “ha consolidado a Illa [Salvador] y, ¿qué tiene? Nervios y una ruptura con su electorado. Ha hecho un negocio ruinoso”, ha sentenciado al respecto.

Sobre su sonado acto la semana pasada en la sede de Foment del Treball, la patronal catalana, en Barcelona, ha rebajado su planteamiento de pedir apoyo a Junts para una moción de censura, asegurando que simplemente contestó a las quejas que sobre la política fiscal del Gobierno y otros aspectos de su gestión le habían hecho los empresarios catalanes. Sobre la moción de censura en sí, volvió a insistir en que lo único que le faltan son votos y afirmó que no la presentaría para “hacer el ridículo”, sino solo si es “solida”.

El líder de la oposición, en la referida charla informal con los informadores, como es habitual el día de la Carta Magna tras el acto oficial, ha comentado diversos asuntos de la actualidad, entre ellos el transcurso de las elecciones en Extremadura, en el segundo día de la campaña. Feijóo ha descalificado abierta y airadamente la propuesta del líder de Vox, Santiago Abascal, de que la presidenta de la Junta extremeña, la popular María Guardiola, pudiera no ser la candidata a una investidura después de las elecciones. “¿Es una broma?” ha proclamado en forma de interrogación retórica, subrayando en referencia a sus barones territoriales, condición en la que estuvo él mismo en su tiempo de presidente de la Xunta de Galicia, que “yo no tengo empleados, hay líderes en las comunidades autónomas”, ha sentenciado.

Además, ha calificado como “excesiva” la alusión de Abascal a que Guardiola tendría que “pasar por el aro”. Esto no consiste en poner y en quitar a alguien cuando te conviene”. El mismo tono ha empleado con respecto a Vox y el futuro de Extremadura, preguntándose de nuevo retóricamente si la extrema derecha piensa “bloquear a quienes han ganado”, vaticinando una victoria del PP que no ha dudado en subrayar que puede marcar un hito, pues según ha explicado Extremadura ha sido tradicionalmente una comunidad “aún más socialista que Andalucía”. Y por eso, y adelantándose al veredicto de las urnas el próximo día 21, ha aseverado que “que el PSOE vaya a tener resultados mediocres es revelador”, lo que demostraría, además, la elección de Miguel Ángel Gallardo, quien incumpliría, según ha repetido una y otra vez, el código ético del PSOE, que desde hace tiempo fijaba en la apertura del juicio oral (el instante procesal en el que está Gallardo junto al hermano de Pedro Sánchez) el momento en que un candidato o dirigente sería apartado. Si bien ese código ético se modificó ligeramente en el último Congreso Federal de los socialistas, celebrado en noviembre de 2024 en Sevilla.

No ha sido lo referente a Extremadura su único dardo a Vox, del que también ha criticado su ausencia en la propia recepción del día de la Constitución. “Vox está jugando a un juego muy peligroso”, ha asegurado al respecto.

Preguntado sobre sus propias palabras en la manifestación multitudinaria celebrada en Madrid el pasado fin de semana, donde dijo que los tres compañeros de coche de Sánchez ya habían ido a la cárcel y que “falta el uno”, Feijóo ha contestado a los informadores que “si supiese lo que saben Ábalos, Koldo, Cerdán y Salazar podría contestar”, acerca de la posibilidad de que el presidente del Gobierno termine también imputado y, eventualmente, en prisión.

En concreto sobre Salazar, y en línea con sus últimas manifestaciones públicas, Feijóo ha considerado insólito que Sánchez no supiese nada sobre el comportamiento con sus subordinadas mujeres del que fue durante años su estrecho colaborador en la Moncloa.

El relevo de Mazón al frente del PP valenciano, en diciembre

Feijóo fue preguntado también por la situación del ex presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, tras las últimas revelaciones de los mensajes intercambiados entre la consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el jefe de gabinete del presidente, José Manuel Cuenca. El líder del PP evitó pronunciarse sobre si Mazón tendría que renunciar a su acta de diputad -“fue elegido por la provincia de Alicante”, afirmó al respecto- y anunció que su relevo como presidente de los populares valencianos se hará “en diciembre, si da tiempo”, recordando que el próximo lunes día 22 el PP celebrará una Junta Directiva Nacional, el órgano que reúne a todos los líderes autonómicos.

Acerca de la polémica por los audios del gerente del Hospital de Torrejón, en Madrid, se remitió a lo dicho previamente por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y aseguró que la intervención tiene que actuar en caso de cualquier irregularidad. Pero que eso no puede suponer, advirtió, un cambio de modelo, pues, puso como ejemplo, nadie discutiría el modelo de la escuela concertada ante el comportamiento irregular de algún profesor.