El juez Peinado confirma su decision de no citar a Aldama en el caso Begoña y advierte que el derecho a pedir prueba no es "ilimitado"

El juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por hasta cinco delitos de corrupción, ha rechazado de forma definitiva esta semana la pretensión de las acusaciones populares de vincular este procedimiento con el que se sigue en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional por la denominada "trama Koldo" mediante la comparecencia como testigo del comisionista Víctor de Aldama. La acción popular, bajo la dirección de Hazte Oír, aún puede pelear esta petición ante la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución con fecha de este miércoles a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid rechaza el recurso de reforma que presentaron las acusaciones tras su primera negativa a citar a Aldama el pasado agosto.

Según Peinado no se conoce al comisionista "ninguna relación con la cátedra de Transformación Social Competitiva (que codirigía Gómez) ni con la Universidad Complutense, ni con los patrocinadores de la cátedra ni con empresas del señor Juan Carlos Barrabés" que es el empresario al que la mujer de Pedro Sánchez recomendó desde el curso universitario de cara a unas adjudicaciones públicas.

"El derecho de las partes a solicitar diligencias de prueba no es un derecho ilimitado, y el resultado de la prueba propuesta no se considera necesaria para el esclarecimiento de los hechos que se investiga", agrega el auto judicial. Peinado indica no obstante que si este asunto llega a juicio, las acusaciones siempre podrán pedir la citación de Aldama en dicha fase del procedimiento.

Begoña Gómez comparece en la comisión que investiga en la Asamblea de Madrid si hubo trato de favor con ella en la UCM / EUROPA PRESS - EDUARDO PARRA

A pesar de que la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado excluir del caso Begoña todo lo relacionado con el rescate de Air Europa, las acusaciones populares en este procedimento, que son prácticamente las mismas en el caso Koldo, siempre han tratado de vincular ambas investigaciones. El nexo de unión entre ambas sería Globalia, la empresa que tenía a sueldo Aldama y cuya línea aérea obtuvo un rescate millonario en 2020 que se relacionó con Gómez cuando ésta mantenía un puesto en el Instituto de Empresa.

Vincular los casos

En la parte del caso Koldo que se instruye en la Audiencia Nacional, la acusación ejercida en nombre de la Asociación Liberum ya ha intentado varias veces sin éxito que el juez Ismael Moreno citase en la Audiencia Nacional a la esposa del presidente del Gobierno, por los encuentros que mantuvo con el CEO de Globalia, Javier Hidalgo. También quieren que Aldama, imputado por los contratos millonarios de compra de mascarillas en Transportes, acuda a explicar si Gómez pudo influir en el rescate de Air Europa.

Aldama accedió a Koldo García, asesor del ministro, coincidiendo con su papel de intermediario por parte de Globalia, que le pagaba 10.000 euros al mes por intermediar con las autoridades de Venezuela para intentar cobrar una deuda de alrededor de 180 millones de euros procedentes de la venta de billetes en el país sudamericano. Posteriormente, ayudó en la consecución del rescate de Air Europa y aprovechó sus contactos en Transportes para poner en bandeja a sus socios de Soluciones de Gestión un negocio de más de 50 millones de euros en mascarillas para diversas administraciones en la órbita del PSOE.

A vueltas con el rescate

Se da la circunstancia de que el comisionista, Hidalgo y Begoña Gómez coincidieron en San Petersburgo con ocasión de la Asamblea de la Organización Mundial del Turismo en septiembre de 2019, cuando la mujer del presidente era responsable del África Center del Instituto de Empresa. Esta es la razón por la que las acusaciones populares creen que su testimonio puede ser útil para el juez Peinado, que entre las vías de investigación a la mujer del presidente mantiene sus relaciones con los directivos de Globalia coincidiendo con la negociación del rescate de Air Europa.

El exdirector ejecutivo de Globalia, Javier Hidalgo (i), comparece en la Comisión de Investigación por el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 29 de noviembre de 2024, en Madrid (España). Javier Hidalgo ha comparecido en la Comisión de Investigación sobre los co / Ricardo Rubio - Europa Press

Esta semana, el asunto del rescate de Air Europa ha vuelto a las portadas de algunos medios después de que el asesor ministerial Koldo García haya manifestado en una entrevista en Ok diario que el ex CEO de Globalia, Javier Hidalgo, manifestó delante de él que "había que compensar con un millón a Begoña por el rescate de Air Europa”. A ello se unen las manifestaciones realizadas por el que fuera su jefe, el exministro José Luis Ábalos a El Mundo ,en las que manifestó que "Investigar a Air Europa sería abrir el melón, ahí podemos llegar a Begoña". Todo ello ha sido negado de forma contundente por la propia compañía.