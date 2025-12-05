El juez Pedraz ordena la detención e ingreso en prisión de Josu Ternera como jefe de ETA por el 'caso herriko tabernas'

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado la busca, detención e ingreso en prisión de José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, y ha emitido una nueva orden europea de detención contra el que considera "uno de los máximos dirigentes de ETA", que vive en el País Vasco francés en régimen de libertad bajo control judicial.

En un auto al que ha tenido acceso EFE este viernes, el magistrado, que procesó en julio a Ternera, de 74 años, por el delito de dirección de organización o grupo terrorista en el marco de la causa sobre la financiación de ETA a través de las 'herriko tabernas', dispone ahora su detención.

La Audiencia Nacional arrancó el juicio por la financiación de ETA a través de las 'herriko tabernas' en 2013, que se saldó con 20 condenados, pero por aquel entonces Josu Ternera se encontraba huido de la justicia. Fue detenido en Francia en mayo de 2019, tras 17 años de búsqueda.

Gracias a una orden europea de investigación cursada por la Fiscalía, el juez pudo acceder a los documentos que le fueron intervenidos a raíz de su detención.

A la vista de esa documentación, señala el magistrado, "se corrobora al menos en forma indiciaria, la hipótesis incriminatoria, según la cual el investigado, desde su huida de España en 2002 y hasta su detención, ha venido actuando como uno de los máximos dirigentes de la banda terrorista ETA".

"No de otro modo puede explicarse la posesión de documentos, cuya tenencia estaba únicamente al alcance del reducido y muy restringido número de integrantes de ETA, que han de considerarse como sus entonces dirigentes", añade.

Además, agrega que "no de otro modo puede entenderse que haya intervenido en nombre de la organización en las reuniones con representantes del Gobierno de España. No se explica de otro modo, finalmente, que fuera la persona llamada a anunciar en nombre de ETA su disolución”.

La asociación Dignidad y Justicia pidió en marzo de este año a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional incorporar esas pruebas a esta causa y revocar la conclusión del sumario que se había decidido poco antes para ampliar el procesamiento de Ternera.

Finalmente, la Sección Segunda de lo Penal accedió el pasado 26 de junio a la petición de la asociación que dirige Daniel Portero, hijo de un fiscal asesinado por ETA, y revocó la conclusión del sumario. Tras ello, Pedraz dictó un nuevo procesamiento contra Ternera.

En libertad bajo control judicial en Francia

El histórico dirigente etarra vive en el País Vasco francés en régimen de libertad bajo control judicial, y España también lo reclama para juzgarlo desde su captura, pero su extradición está pendiente de otro juicio en Francia que debía haberse celebrado en octubre, pero que finalmente se aplazó hasta abril del 2026 por razones de salud.

Josu Ternera tiene otras causas abiertas en la Audiencia Nacional, entre ellas la del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987, en el que fueron asesinadas once personas, entre ellas seis niños, por el que la Fiscalía pide más de 2.000 años de cárcel para él.

También se ha cursado una orden europea de investigación a Francia para interrogarle sobre el atentado contra la T-4 del aeropuerto madrileño de Barajas el 20 de diciembre de 2006.